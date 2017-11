”Vi hade inte ens råd med spelare från superettan”

(Taktik: 4-3-3)

✓ MÅLVAKT: ALY KEITA

Robin Blommé spelade med Aly Keita i Västerås. Divison 1.

DÅ:

"Han var väldigt skicklig i spelet med fötterna för att vara målvakt. Det var som att vi hade en extra försvarare med honom. Sen hade han väl svagheter i luftspelet och lite andra brister som folk kanske satte frågetecken för. Han passade för division 1".

NU:

"Det kändes som att Östersund värvade in Aly för att de verkligen fattat att han var bra med fötterna. Han kunde bidra till deras spel och passade in bra. ÖFK har liksom inte tagit in en enda felscoutad spelare? Nu märker man att han utvecklats på en högre nivå och blivit mer atletisk och reflexsnabb och även jobbat på luftspelet. Han gör det förbaskat bra. Aly har gjort en resa med laget och tagit steg för steg, men också utvecklats otroligt snabbt. Han är en spelare Östersund verkligen lyckats med.

✓ HÖGERBACK: RONALD MUKIIBI

Rickard Hansson spelade med Ronald Mukiibi i Qviding. Divison 1.

DÅ:

"Han kom från Stora Mossen och fick väl från början inte riktigt chansen i Qvidings A-lag. Först när Bosko Orovic blev tränare så skolades Ronald om till mittback och gavs mer förtroende. Jag har nog aldrig spelat med en så ambitiös kille. Han körde alltid sin egenträning och man såg gnistan i Ronald."

NU:

"Tänk att han blev utlånad från Qviding till Gunnilse för att han inte platsade. Sen när han väl gick bra i Qviding så värvade Häcken honom, men där fick han ju inte spela. Nu är han viktig i ett lag som spelar ut storlag i Europa League. Det är en rätt skön bild... Jag unnar honom all framgång för han är så jäkla ambitiös. Det är klart att man är överraskad samtidigt som man förstår att det är därför just Ronald som lyckas".

✓ MITTBACK 1: TOM PETTERSSON

Kom från IFK Göteborg.

✓ MITTBACK 2. SOTIRIOS PAPAGIANNAOPOULOS

Christopher Brandeborn spelade med Sotirios Papagiannaopoulos i Assyriska. Superettan.

DÅ:

– Han var urstark. En jätte i närkamperna, men också oslipad. Fantastisk i försvarsspelet men kunde också gå in lite väl ovårdat. Man förstod redan då att han hade kvalitet för att spela på högre nivå.

NU:

"Sotte" är ett bevis på att ÖFK hittar en annan typ spelare ur den liksom... bortglömda kategorin. Han har kvar sin fysik men de har slipat till hans passningsspel och "Sotte" är mycket mer bolltrygg nu samtidigt som spetsegenskaperna – snabbheten, styrkan och brytningarna – bara blivit vassare. Nu är han inte heller lika vildsint i duellerna som han kunde vara. Östersunds scouting är verkligen högfungerande och de hittar Saman Ghoddos, Gabriel Somi, Modou Barrow och de andra i lägre divisioner. När de kommer till ÖFK hittar Potter nästan alltid en ännu högre nivå i spelarna. Att "Sotte" är med dominerar i laget som styr och ställer mot europeiska storklubbar... det är anmärkningsvärt.

✓ VÄNSTERBACK: GABRIEL SOMI

Mattias Liljestrand spelade med Gabriel Somi i Syrianska. Superettan.

DÅ:

"Gabriel var den här offensiva, vindsnabba ytterbacken som sprang, sprang och sprang samtidigt som han kunde göra det oväntade. Han var framstående i superettan under många år och jag fattar inte varför någon annan klubb inte tog honom tidigare. Han har hållit hög klass länge".

NU:

"Sedan har han bara blivit ännu bättre i Östersund. De har fått honom att köra mer på gymmet och Gabriel har bättre fysik. Bra scoutat av ÖFK, det måste man verkligen säga. De förstår att man kan hitta väldigt bra spelare i superettan och division 1 medan andra klubbar tror att man måste leta utomlands efter guldklimparna. Östersund vågar verkligen. All heder till klubben som låter Somi spela på sitt sätt och all heder till honom som gör det så bra på europeisk nivå. Det är en vacker, vacker framgångssaga."

✓ INNERMITTFÄLTARE 1: BRWA NOURI

Frank Pettersson spelade med Brwa Nouri i Dalkurd. Division 1.

DÅ:

"Han höll alltid en mycket högre nivå än den vi spelade på i Dalkurd just då. Det var ofta löjligt att se honom spela i division 1 för Brwa var så mycket bättre än alla andra. Han besitter en fotbollshjärna som få andra. Tänk att han sprang runt i division 1 och gjorde vad han ville med samma spelsinne som göra att han nu kan styra och ställa i Europa League. Jag vet att han verkligen tycker om Dalkurd, så därför blev han kvar länge, men det är ju förvånande att ingen tog honom tidigare."

NU:

"Jag är väldigt imponerad av det han gör i Europa och allsvenskan, men jag är inte överraskad. Han är en spelare som växer med varje utmaning. Kolla bara på den där avgörande straffen han slog mot Galatasaray – han trivs i precis den situationen. ÖFK är förstås väldigt bra på scouting, för i princip ingen spelare som de väljer att plocka in misslyckas. Jag tror att de har en tydlig bild om vilka egenskaper de söker, en klar bild av vad de vill ha både på och utanför planen."

✓ INNERMITTFÄLTARE 2: FOUAD BACHIROU

Kom från Greenock Morton, Skottland.

✓ INNERMITTFÄLTARE 3: CURTIS EDWARDS

Alexander Norling spelade med Curtis Edwards i Ytterhogdal. Division 3 södra Norrland. 2016.

DÅ:

"Efter åren i Middlesbroughs akademi hade ju Curtis varit borta från fotbollen ett par år. I Ytterhogdal var det lugnare och det fanns ingen press på honom. Man förstod snabbt att han hade en potential som var högre än division 3 södra Norrland, om man säger så. Det var blicken för spelet och den överlägsna kontrollen på bollen som man fastnade för.

NU:

"Det ska väl vara omöjligt att ta ett sånt steg. Från division 3 till allsvenskan och Europa League på något år. Även om jag visste att Curtis var mycket bra så trodde jag väl aldrig att det skulle kunna gå så fort. Det är inspirerande för oss som är kvar i Ytterhogdal. Östersund har ju ett bra nätverk och bra kontakter i vår region och när Curtis väl fick chansen i en träningsmatch så insåg ÖFK, som har ett öga för oslipade diamanter, att han var något extra. Det går inte att sluta imponeras över Östersund och all credd till Curtis. Jag är stolt över honom".

✓ VÄNSTERYTTER: KEN SEMA

Alexander Mellqvist och Hannes Stiller spelade med Ken Sema i Ljungskile. Superettan.

DÅ:

– Ken var en väldig seriös kille som älskade att träna. Det ordet som verkligen ringar in honom är... noggrann. Samtidigt hade han enorma spetskvaliteter i sin snabbhet, styrka och teknik i en mot en. Just då var han väldigt duktig superettanspelare, och det var väl hans nivå. Jag kan inte säga att han redan då borde ha spelat högre upp. Men han stod ut med sin seriositet, men var inte alls färdig som spelare. Men visst är man förvånad över att moderklubben IFK Norrköping inte satsade på honom.

NU:

"Man får ge ÖFK att de verkligen identifierar specifika spetsegenskaper. Sen får de den typen av spelare trygga och får dem i rätt tankebanor. Ken har utvecklats på ett fantastiskt sätt i Östersund och gör samtidigt jobbet varje jäkla dag. Då är man inte förvånad över att det går bra i allsvenskan och Europa League. Det går spikrakt uppåt för Ken och han är inte färdig på långa vägar."

✓ CENTRAL FORWARD: SAMAN GHODDOS

Anes Mrvac spelade med Saman Ghoddos i Trelleborg. Division 1.

DÅ:

"Jag visste sedan tonåren att Saman var en väldigt fin spelare om bara fick chansen. Otroligt explosiv, slog alltid ut sin gubbe i en mot en och skicklig med bollen. Sen – i Trelleborg – var han den spelare jag verkligen hatade att möta. Galet kvick och dessutom med en stark träningsvilja. Jag var väldigt överraskad när Trelleborg (divison 1) inte ville förlänga med Ghoddos. Jag sa redan då att de gjorde ett stort misstag. För det var verkligen dåligt av TFF. Det är väldigt konstigt att ingen större förening upptäckte honom tidigare. Kanske finns inte det rätta fotbollsögat?"

NU:

"All eloge till tränarna i Östersund som gett Saman förutsättningarna att bli bättre. Det krävdes bara en riktig elitmiljö för att göra det. Med facit i hand så kunde man förstås se att han var en stor talang redan då, men va fan, klart man är överraskad att går så här bra. Han dominerar ute i Europa! Jag är väldigt glad över det."

✓ HÖGERYTTER: ALHAJI GERO

Vlado Zlojutro spelade med Alhaji Gero i Öster. Superettan.

DÅ:

"Han var stor. Väldigt stor. Men inte alls särskilt skolad. Det man direkt imponerades av var hans förmåga att fälla ut en stor, stark arm och hålla undan motståndaren. Det var omöjligt att sno bollen från Gero. Jag tog hand om honom i Öster tyckte att han förbättrade sin teknik hos oss. Men superettan var definitivt hans nivå då.

NU:

"Ouff... det har hänt mycket med Gero. Allt är Graham Potters förtjänst. Det är som att Gero förstår precis vad han ska göra både offensivt och defensivt. Bilbao och Galatasaray kunde ju inte ta bollen från honom. Han gör det så jävla bra. ÖFK får ut så mycket av hans spetskompetens. Jag är såklart överraskad att han är så bra i Europa, men gläds mycket med honom. Även om han suttit mycket på bänken innan tiden i Östersund så såg Potter något i honom och gav Gero förtroende. Det är starkt."