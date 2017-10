Djurgårdens första nyförvärv presenterat

Foto: PETER SKAUGVOLD / BILDBYR N

Malin Diaz, 23, lämnar Eskilstuna för rivalen Djurgården.

Därmed blir hon stockholmarnas första nyförvärv till kommande säsong.

– En ung spelare med mycket erfarenhet som har ambitioner att ta sig in i landslaget, säger sportchefen Joel Riddez.

Malin Diaz har spelat samtliga minuter den här säsongen i Eskilstuna United och laget placerar sig för närvarande på en tredjeplats i tabellen.

Men i går stod det klart att hon inte skulle stanna kvar i Eskilstuna efter säsongen.

Redan nu är klubbadressen klar.

Malin Diaz har skrivit på ett ettårskontrakt med seriekonkurrenten Djurgården.

– Malin är en spelare som passar perfekt in i vårt lagbygge, en ung spelare med mycket erfarenhet som har ambitioner att ta sig in i landslaget. Malin är en extremt bolltrygg mittfältare som jobbar hårt över stora ytor. Hon passar väldigt bra in i vårt sätt att spela fotboll, dessutom är hon en Stockholmstjej vilket också är i linje med vår rekryteringspolicy, säger tränaren och sportchefen Joel Riddez i ett pressmeddelande .

