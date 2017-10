Efter bråket – Thern blir ny huvudtränare

Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Öster försöker värva Värnamos tränare Christian Järdler.

Nu uppger Fotbollskanalen att Värnamo hittat ersättaren.

VM 94-hjälten Jonas Thern väntas göra comeback som huvudtränare.

En infekterad konflikt har blossat upp mellan Öster och Värnamo. Detta eftersom Öster försöker värva rivalens nuvarande huvudtränare Christian Järdler.

– Detta är en krigsförklaring, sa Värnamos ordförande Kaj Larsson i måndags.

– Vi har hållit oss till kutym i branschen, svarade Fredrik Gustafsson, sportsligt ansvarig i Östers styrelse, till Sportbladet.

”Har bestämt sig”

Klubbarna ligger fortfarande i öppen konflikt – men Värnamo verkar redan ha förberett sig för en tid efter Järdler. Enligt Fotbollskanalen är det redan klart att VM 94-hjälten Jonas Thern tar över huvudansvaret efter Värnamos nästa match, mot Helsingborg.

– Han har bestämt sig, säger en källa till sajten.

Stämde klubben

Thern är i detta nu ungdomsansvarig i Värnamo.

Han återvände i somras vilket kom som en överraskning då Thern så sent som 2011 lämnade klubben under uppmärksammade former och stämde Värnamo på fyra miljoner kronor för kontraktsbrott.

– För några år sedan träffade jag de berörda från föreningen som var med i vår tidigare oenighet, vi gick igenom vad som har varit och beslutade att tillsammans lägga det bakom oss. Efter en period med diverse uppdrag så är jag nu på en plats i livet där en återkomst till IFK Värnamo passar perfekt och känns väldigt inspirerande, sa Thern när han återvände .

Nu väntas han alltså ta över som tränare.

Det blir i så fall hans tredje sejour som huvudtränare i Värnamo. Han ledde laget mellan 2000-2001 och under en period 2010.

Värnamo ligger åtta i tabellen med fyra matcher kvar att spela.