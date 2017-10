Elm slutar: ”Jag har ont”

Ålder : 34

Födelseort: Broakulla, Algutsboda församling.

Position: Anfallare.

Klubbar: Johansfors IF - 1999, Helsingborgs IF 1999-2000, Nybro IF 2001-2003, Emmaboda IS 2003, Falkenbergs FF 2004-2006, Kalmar FF 2007-2009, Fulham 2009-2011, Elfsborg 2011-2013, Kalmar FF 2013-2017.

Allsvenska säsonger/mål: 199/38.

(Källa: Barometern)