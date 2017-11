Fina gesten från italienska stjärnan: ”Respekt”

Daniele De Rossi försökte få Marcus Berg utvisad i första playoff-mötet.

Men när Sverige stod som segrare i det hårda dubbelmötet var Roma-mittfältaren stor i förlustens stund. De Rossi klev in i den svenska spelarbussen och bad om ursäkt för sitt beteende.

– Det stämmer. Stor respekt!, säger Andreas Granqvist.

Playoff-mötet mellan Sverige och Italien var fyllt av tjuvtricks, stenhårda fysiska dueller och en hel del förstärkningar och rena filmningar för att försöka lura till sig fördelar från domaren.

I första mötet på Friends Arena var Daniele De Rossi i fokus med sina dueller med Marcus Berg .

Först utdelade han ett slag på den svenska anfallaren:

– Han drog näven på halsen. Det är sånt som kan ske, men det är inte okej, sa Berg efteråt.

Samme De Rossi försökte sedan få Berg utvisad genom att förstärka en duell med svensken.

– De försökte få ut mig. De la sig ner i varje duell – och jag tycker inte ens att det gör det bra, konstaterade Berg.

”Vi tackade honom”

När returen sedan spelades satt Daniele De Rossi på bänken och fick mest uppmärksamhet för att han vägrade hoppa in när förbundskapten Ventura bad honom , istället ville han ha in offensivare Lorenzo Insigne.

Men om De Rossi körde med alla fula knep han kunde under dubbelmötet var han omvänt extra stor i nederlagets stund. Efter matchen valde Roma-mittfältaren att kliva in i den svenska spelarbussen och be om ursäkt för sitt beteende samt gratulera Sverige till ett välförtjänt avancemang, något som Mikael Lustig först berättade för podcasten Tutto Balutto.

Svenske kvalhjälten Andreas Granqvist bekräftar händelsen för Sportbladet.

– Det stämmer. Stor respekt!

– Vi tackade honom. Det var stort gjort av en så stor spelare efter dom missat VM, säger ”Granen”.

Daniele De Rossi avslutade sin landslagskarriär i samband med VM-uttåget.

