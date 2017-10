”Skulle bli polisanmäld på annan arbetsplats”

De försökte slå larm om situationen i svensk fotboll – avpolletterades båda i förtid

Landslagsprofiler som skickar penisbilder, förbundsanställda som kallar kvinnliga kollegor för herrbetjänter, landslagsspelare som döms för hustrumisshandel, allsvenska spelare som har sex med minderåriga och ungdomsspelare som välkomnar varandra med pennalism.

Jesper Fundberg och Peter Svensson har försökt slå larm för att förändra kulturen inom svensk fotboll.

Nu beskriver båda hur de blev bortputtade och nedprioriterade av svensk fotbolls två mäktigaste organisationer.









Gunilla Axéns vittnesmål från sina 17 år inom svensk fotboll har satt ljuset på Svenska fotbollförbundet och deras arbete mot trakasserier och sexism. Axén berättar bland annat om hur ett antal före detta landslagsspelare skickat penisbilder till henne i samband med ett förbundsevenemang.

Saker som rimmar väldigt illa med förbundets egen vision att vara ”Nationalsporten för alla överallt” och ”motverka alla former av diskriminering samt gynna arbetet för jämställdhet och mångfald”.

Det här är samtidigt bara toppen på ett isberg, tror två experter som Sportbladet talat med. De pekar på hur svensk fotboll bara de senaste åren tvingats hantera en landslagsspelare som dömdes för kvinnomisshandel, en allsvensk spelare som fälldes för sexuellt utnyttjande av barn, en annan allsvensk stjärna som är misstänkt för detsamma och kollegor som dömts för allt från kvinnomisshandel till våldtäkt.

Foto: Privat / Pressbild Peter Svensson, tv, och Jesper Fundberg till höger.

Jesper Fundberg, idrotts- och maskulinitetsforskare, och Peter Svensson, som arbetar med att förebygga våld & psykisk ohälsa och har grundat den våldsförebyggande metoden Huskurage, har försökt agera. Nu berättar de om hur de aldrig fick slutföra sina arbeten för Svenska fotbollförbundet respektive Svensk elitfotboll.

De vittnar också om exakt hur illa ute de anser att svensk fotboll är. Om pennalism och sexism. Mobbning och machokultur. Om en kultur som gror hela vägen från barnens fotboll och växer upp i fotbollsförbundets styrelserum påeldad av svensk fotbolls absoluta maktelit där ikonen Zlatan Ibrahimovic pekas ut som en av flera skyldiga.

Mellan januari och april 2015 utbildade Peter Svensson på uppdrag av elitklubbarnas intresseförening Svensk elitfotbolls (Sef) och antimobbningsorganisationen Friends 27 av 34 elitklubbar inom superettan och allsvenskan i den så kallade Uppförandekoden.

Foto: BILDBYRÅN

Slog larm i debattartikel

Tränare och spelare vittnade då om en kultur med krav på att vara tuff och macho där kvinnor ofta omtalades som objekt eller ervövringar. Svensson fick höra om bestraffningssystem, kamratuppfostran som ibland gick ut på att spelarna skulle stjäla från varandra, hur unga hela tiden skulle serva äldre och attityder med tillrop som att ”inte spela som en kärring eller bög”.

– Vi har ju kul också, även om den råa jargong vi har tillsammans skulle bli polisanmäld på vilken annan arbetsplats som helst, som en anställd sa i en av allsvenskans mest framgångsrika klubbar.

I en debattartikel i Aftonbladet den 2 mars 2016 slog Peter Svensson larm om sina slutsatser och hur forskare identifierat just flera av normerna inom elitfotbollen som normer där risken för att utveckla kränkande och våldsamt beteende är som allra störst.

Insikterna om rådande machokultur följde ur den del av arbetet där spelare och ledare själva fick sätta ord på det som var ett hinder för eller möjliggjorde att uppförandekoden faktiskt skulle kunna uppfyllas. Sexism, pennalism, hierarkiska strukturer, hård jargong, ibland homofobi och nedvärderande ord – mönstret var tydligt och kändes igen av, och i, nästan alla klubbar. Men när hans slutsatser skulle sammanfattas och rapporteras tog hela arbetet slut.

– Jag visade att det här är vad vi ser och det är en struktur som byggts upp på det här sättet i de allra flesta klubbar där machokultur premieras och ger social status och där våld dagligen är närvarande. Men jag bemöttes med att jag överdrev och att det inte var så farligt. ”Tack för hjälpen och vi får höras”.

– Jag tycker det sorgligaste är att jag verkligen hade ett fantastiskt material från ledare och spelare med vittnesmål om hur mycket kunskap som saknades och de insatser de önskade för att komma tillrätta med det här.

Grov jargong

När Peter Svensson ändå publicerade sin debattartikel med delar av intervjumaterialet som grund mötte han återigen motstånd från sina gamla kontaktpersoner inom Svensk elitfotboll.

– Det som uppfattades som överdriven kritik byggde, precis som den senare debattartikeln, på vittnesmål från spelare och ledare som jag helt enkelt rapporterade om. Jag skickade vidare varenda klubbs egna ord uppåt inom Sef med vad de svarat på frågorna och vad de ville jobba med och önskade komma tillrätta med. Det fanns de som var oerhört tydliga om sexistiska skämt, grov jargong, pennalism och vissa specifikt som sa att de måste sluta åldersdiskriminera och sluta använda ord som ”bög”, ”fjolla” och ”fitta” när de missade ett mål eller gjorde något dåligt. Det fanns dessutom supermånga fina förslag på vad vi måste börja jobba med och jättemånga spelare och ledare kom fram till mig efter mina föreläsningar och pratade om hur bra det var att allt det här hände nu. Att de önskade att de hade fått den här utbildningen tidigare och pratat mer om machokulturen och våldet. Det som saknades var inte att de inte ville jobba med det här utan det var snarare Stefan Lundin (sportdirektör på Sef) som återkom och sa att allt var överdrifter. Jag frågade vad han menade. ”Jag har ju skickat vidare varenda mejl till dig, du har väl läst vad spelarna själva sagt”.

– Planen var att vi efter några månader skulle sätta ihop en rapport med de åtgärder vi trodde skulle fungera men det var aldrig intressant för dem. Jag avpolletterades ganska raskt efter att jag hade kommit tillbaka med den kritik jag hade med mig från klubbarna.

Sportbladet har utan resultat sökt Stefan Lundin. Svensk elitfotbolls generalsekreterare Mats Enquist förklarar att intresseorganisationen fortsatt sitt värdegrundsarbete men helt enkelt med en annan medarbetare i Fryshuset. Fryshuset dementerar samtidigt att de jobbar aktivt med frågor kring sexism.

Enquist säger sig inte ha någon kännedom om de intervjuer Peter Svensson påstår sig ha genomfört eller var materialet i så fall tagit vägen.

LÄS OCKSÅ Mats Enquist utvecklar om varför: ”Det var lite mycket mobbningssnack”

Fick en bil

Peter Svenssons historia är samtidigt inte olik den Jesper Fundberg berättar. Han forskar kring idrott och sexualitet och har bland annat skrivit en avhandling om omklädningsrumskulturen.

I svallvågorna av debatten som uppstod i november 2013 när herrlandslaget Anders Svensson fick en bil för sitt landslagsrekord, som i själva verket visade sig tillhöra damlandslagets Therese Sjögran som själv bara hade fått nöja sig med en blomma och en plakett, tog Fundberg kontakt med Svenska fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson. Under 2014 och 2015 utbildade han sedan bland annat utskotten i Svenska fotbollförbundet i frågor kring jämställdhet och kultur.

Foto: Lasse Allard Anders Svensson på Fotbollsgalan 2013.

– Det var väldigt positivt och jag hade utbildningar hos alla utskott tillsammans med Sisu (idrottsutbildarna) och dragningar på årsmöten. Jag fick också väldigt mycket stöd måste jag säga. Sedan hade jag en tanke på hur jag ville gå vidare men de ville göra en intern arbetsgrupp med mer fokus på mångfald än jämställdhet. Jag tror det var fel strategi, och då tycker jag inte mångfaldsfrågor är ointressanta, men de var inte färdiga tyckte jag. Men de har sin frihet att göra hur de vill.

Vad var målet med ditt arbete?

– Det jag presenterade var en slags trestegsraket. Först handlade det om att höja kunskapen, hur görs kön och makt inom fotbollen. Nästa steg var att jobba med att formulera problem kopplade till olika aspekter inom svensk fotboll. Det tredje var att göra förändringar genom aktiva handlingar. Vi hann bara börja med det andra. Sedan vet inte jag hur SvFF jobbat med det här själva, jag träffade en representant för förbundsstyrelsen nyligen som sa att de jobbar jättemycket med de här frågorna, men jag tycker att det händer lite saker då och då som inte direkt är till fotbollsförbundets fördel i de här frågorna.

Var bedömer du att svensk fotboll står i de här frågorna i dag?

– Jag tror det är väldigt olika. När jag inledde samarbetet med fotbollsförbundet pratade jag med väldigt många människor som på olika sätt påverkar svensk fotboll och jag tyckte då att jag såg en skiljelinje mellan männen och kvinnorna i vad de tyckte var viktigt. Männen ville prioritera mångfaldsfrågorna medan i stort sett alla kvinnor jag pratade med tyckte jämställdhetsfrågorna var det mest angelägna och viktigaste. Jag tror helt enkelt att vi ser olika saker utifrån våra olika erfarenheter. Män ser inte kön medan kvinnor ser kön. Det är en förklaring till det.

Männen ville prioritera mångfaldsfrågorna medan i stort sett alla kvinnor jag pratade med tyckte jämställdhetsfrågorna var det mest angelägna och viktigaste

Foto: BILDBYRÅN Två av svensk fotbolls största makthavare: Karl-Erik Nilsson, ordförande SvFF och Håkan Sjöstrand, generalsekreterare SvFF.

Fundberg berättar också hur han tolkade det som att männen inom svensk fotbolls maktelit upplevde jämställdhetsfrågorna som obehagliga.

– Jag tror det börjar svida och bli lite läskigt när du börjar tala om att förändra män, för det är det som krävs. Mäns sätt att tala, bete sig och fördela resurser måste förändras. Man måste omfördela makten från män till kvinnor och man kan inte göra förändringar kring makt och kön utan att det kommer svida och göra lite ont. Man får ge upp privilegier om det ska hända något och vem gör det frivilligt? Det känns som många vill berätta en berättelse att jämställdhet inte ska kosta något men det kommer det att göra. Och då blev det lite jobbigt förstod jag.

Vilka var ansvariga på förbundet för ditt arbete?

– Karl-Erik Nilsson och Håkan Sjöstrand.

Upplever du att det var deras aktiva beslut att avsluta ert gemensamma arbete?

– Nej, det slutade lite som en tystnad. Inget tydligt ”okej vi avslutar” utan det ebbade ut kan man säga. Det är så det kan vara men jag tycker mig fortfarande se allt ifrån det senaste med att män skickar penisbilder till hur man delar ut bilar och glömmer bort en kvinna, att Zlatan kan ställa sig upp och säga att man ska ge dem en signerad cykel till att manliga förtroendevalda inom förbundet eller svensk fotboll kallar kvinnliga anställda för herrbetjänter. Det är en lång räcka av händelser och det handlar i grunden om makt, allt från resurser till sexism.

– Det är också som frågan som kom upp nu när Norge slutit avtal om att avstå ersättning i herrlandslaget till kvinnornas fördel men när den frågan skulle besvaras av Sveriges lagkapten var det inte aktuellt att diskutera det just nu i Sverige. Jag vet ju inte riktigt men man kan ju ana att resursfördelningen är till herrarnas fördel i dag. Varje händelse för sig som de här kan förklaras som enskild om man vill men sätter man ihop dem blir det ett mönster och där tror jag SvFF måste ta ett samlat grepp. Men då blir det också jobbigt.

Peter Svensson har samma typ av slutsats kring Svensk Elitfotboll.

– Det fanns en beröringsskräck. Man ville inte jobba med det här. Det är också det stora strukturella problemet inom fotbollen generellt. Det är folk på samma stolar hela tiden som bara flyttar runt och leendes ryggdunkar varandra på vägen.

”Större sammanhang”

Innan de med makt inom dagens fotboll ger upp delar av den tror inte de två experterna att någonting kommer att förändras. Då kommer det dagliga förtrycket och pennalismen samt sexismen inom svensk fotboll fortsätta. För det är den bistra verkligheten de två målar upp.

– Det finns otroligt mycket sexism och våld men också okunskap om det. Därför ser de inte alla dagliga kränkningar, all daglig pennalism och förstår inte de större sammanhang som möjliggör för de andra och större våldsbrotten, säger Peter Svensson.

Både han och Jesper Fundberg pekar på reklamen Svenska fotbollförbundet gjorde tillsammans med Ica inför EM 2016 som exempel.

– Det är mamma-skämt och Zlatan ger någon en örfil och säger åt dem att byta kanal. Det här var dessutom en kampanj för att alla ska behandlas lika. Men jag gissar att det var fler örfilar än någonsin som delades ut på träningarna efter den, säger Peter Svensson.

Peter Svensson fortsätter:

– Det här kan låta fånigt men det är ju våld, det är bara det att det är osynliggjort inom lagidrott för män. Det är en del av DNA:t, precis som hur ni på Sportbladet skriver om hur någon utklassar någon annan genom att ”krossa dem”. När någon vunnit SM-guld ska de ha bar överkropp och vikingahjälm, när Stefan Schwarz har ett brutet ben är han en riktig man... Det är en del av något större och det är viktigt att hela tiden försöka synliggöra strukturer. Det här är inte enskilda öar utan en del av något större sammanhang. Här pratar vi om män och snubbar inom idrottsrörelsen samtidigt som Zlatan springer över ett fjäll, dyker ner i en bäck och gör chins med bar överkropp för att sälja en familjebil. Det är en del av att bygga ett ideal.

Peter Svensson säger sig inte heller bara ha sett strukturerna utan även vad de kan leda till. Han vittnar om en osund fotbollskultur där fel saker premieras och fel personer höjs till förebilder.

– Idrottsstjärnor får status genom att göra både det ena och det tredje. Jag känner spelare och ledare inom fotbollen som håller med om de strukturella problemen, spelare som själva sett lagkamrater från både Sverige och utomlands gå på strippklubb under samlingar eller köpa sex i Red Light District i Amsterdam. Jag har själv utbildat spelare som berättat att spelare i deras division 5-klubb köpt sex på träningsläger i Barcelona. Det här är inget importerat problem utan det är imiterat, nerifrån och upp men ingen pratar om det på toppen förrän nu när alla kvinnors berättelser under ”#metoo-kampanjen” synliggör elefanterna i alla rum. Jag vet om kvinnor som fått sms med kukbilder från landslagsstjärnor som spelat under de senaste tio åren. Det är en sak att inte vilja avslöja lagkamrater eller dra folk i smutsen men det är en helt annan sak att låta det här fortgå i det tysta och samtidigt låta de här personerna bli talespersoner när man vet att de gör sådana saker. Det är den sortens tystnadskultur som möjliggör för män som inte borde vara förebilder att bli förebilder och män som inte borde bli bank-vd att bli bank-vd. Det är samma struktur fast olika bubblor och även om ingen utanför bubblan vet så sänder det ju signaler till de 22 andra i en trupp eller övriga i en företagsledning. Tystnadskulturen möjliggör på så vis att dåliga beteenden fortsätter vara det som ger både social status i dag och makt.

Också en allsvensk profil

Sportbladet har via en annan källa också fått bekräftat att minst en landslagsspelare som varit aktiv under de senaste tio åren skickat oönskade och icke efterfrågade bilder på sitt könsorgan till henne. Händelsen inträffade enligt henne för mindre än två år sedan. Hon bekräftar också att en stor allsvensk profil gjort samma sak.

Jesper Fundberg berättar i sin tur om sexism hela vägen inne i Svenska fotbollförbundets maktcentrum. Ett exempel inträffade när ett antal herrar på maktpositioner beskrev två anställda kvinnor på förbundet som ”herrbetjänter” i samband med en sammankomst. Ett annat är från när Fundberg själv hade räknat ut hur få kvinnor som blivit invalda i förbundsstyrelsen sedan SvFF grundades 1904.

– Det är också en systematik. Hur kan det komma sig? Men när jag berättade det skrattas det tills en kvinna reser sig och frågar varför alla skrattar när det inte är något roligt. Men skrattet handlade om ångest. Det är så jobbigt. De vet också att det är få kvinnor och sedan kan de ha alla förklaringar som valsystem och annat men det kan inte vara en slump.

– Det tycker jag också är nästan ännu mer intressant än hur enskilda människor uttrycker sig. Det kommer alltid finnas enskilda människor i alla organisationer som uttrycker sig knäppt men det är hur de bli bedömda och hur man reagerar och agerar som trovärdigheten hänger på. Det är därför ni journalister måste ställa tuffa frågor till Karl-Erik Nilsson och Håkan Sjöstrand här. ”Exakt vad kommer ni att göra?” ”Exakt hur konkret ska ni göra?”. ”Hur ska ni jobba proaktivt”. Ni får inte ge er där!

Fundberg avslutar också med en uppmaning till spelarna bakom de nu så omdebatterade penisbilderna.

– Om de här spelarna har något riktig mod skulle de kliva fram så att man faktiskt är schysst mot sina lagkamrater som nu också alla blivit misstänkliggjorda. Kliv fram och säg att det var ni om ni har något kurage.

