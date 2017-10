Överkörda: ”Vi ger bort pissmål”

Alex Dyer kom hem till Östersund.

Och får... storstryk.

– Vi ger bort pissmål, säger Elfsborgs mittfältare i halvtid och suckar.

Östersund möter Athletic Bilbao i mitten av nästa vecka, men ställde ändå upp med ett starkt lag hemma mot ett offensivt balanserat Elfsborg. Jämtarna jagar efter den sista Europaplatsen och måste vinna. Det märktes.

Efter lite stirriga första 10 minuter – då Elfsborg missade två frilägen – kontrollerade ÖFK matchen och spelade i stora stycken ut gästerna från Borås.

Tre mål före paus

– Vi står och sover i början, men sen skärper vi oss och får det första målet. Vi spelar faktiskt ut dem, har ett bra spel och sätter våra chanser, säger Sotiris Papagiannopoulos till C More.

Mittbacken gav laget ledningen en knapp halvtimme in i matchen. Papagiannopoulos, som varit en av allsvenskans bästa försvarare under året, dunkade in sin egen hörnretur. Bara minuten senare snodde Fouad Bachirou bollen av en slarvig Issam Jebali och placerade enkelt in 2–0. Det var Bachirous och Pagiannopoulos första allsvenska mål för säsongen.

Ghoddos rann igenom

Misären bara fortsatte för Elfsborg. Innan paus rann Saman Ghoddos igenom på en fin stickare från Dennis Widgren, chippade bollen läckert över Kevin Stuhr Ellegaard och placerade in 3–0 för hemmalaget.

I paus var Alex Dyer, lagkapten för ÖFK förra säsongen, mycket besviken på Elfsborgs insats.

– Mål bestämmer matcher. Vi ger bort två pissmål på grund av två misstag och då har man ingen chans. Det är tufft, för vi är ett bollspelande lag som vill ha bollen. Men när de tar ledningen utan att behöva göra något, med två mål, så blir det svårt för oss, säger Alex Dyer till C More.

Straff direkt för ÖFK

Det blev bara värre för Elfsborg. Direkt i den andra halvleken fällde Jesper Manns ÖFK:s wingback Gabriel Somi. Brwa Nouri stegade fram, lurade bort Kevin Stuhr Ellegaard och placerade in 4–0.

På stopptid reducerade Viktor Prodell efter att Jesper Karlsson gett anfallaren öppet mål och matchen slutade 4–1. Segern för ÖFK betyder att laget jagar Djurgården om den sista Europaplatsen in i det sista.

Fakta: Matchens bästa spelare

+++++ Saman Ghoddos, anf, ÖFK

Spelar på en helt egen nivå. Chippen till 3-0 var ljuvlig

++++ Fouad Bachirou, mitt, ÖFK

Som vanligt överlägsen i sitt gebit. Toppade insatsen med första allsvenska målet för säsongen

+++ Soitiris Papagiannaopoulos, försv, ÖFK

En av årets bästa försvarare i allsvenskan

++ Ken Sema, mitt, ÖFK

Omöjlig att ta bollen ifrån. Kan dock göra fler poäng

+ Dennis Widgren, ÖFK

Efter en lite tyngre säsong har jämten hittat formen igen

Matchen +++

Farhågan inför fajten: ställer inte Elfsborg upp med ett FÖR offensivt lag? Issam Jebali och Alex Dyer som sittande mittfältare.

Efter en halvtimme hade vi svaret på frågan: Ja! Ett poröst Elfsborg slarvade i positionsspelet, tappade boll i fel lägen och försökte ha mer bollinnehav än ÖFK på Jämtkraft Arena (!). Det gick förstås inte.

Östersund dominerade, krossade Elfsborg och jagar Djurgården i jakten om den sista Europaplatsen.