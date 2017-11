Frändén: En hundraåring som börjar få ont lite överallt

FLORENS. Framgångsrecept är ungefär vad det brukar, men svagheterna är inte de vanliga.

Ska Janne Anderssons gäng hitta något positivt alls inför dubbelmötet med Italien kan de börja längst bak:

Italiens försvarslinje är en hundraåring in spe som börjar få ont lite överallt.

Alessandro Florenzi var så tydlig han kunde på tisdagens presskonferens på det italienska fotbollsförbundets anläggning i Coverciano sydöst om Florens stadskärna.

– För att vinna behövs hunger, erfarenhet och cattiveria. Vi är helt säkra på att göra en bra match.

”Cattiveria” är i princip omöjligt att översätta till svenska – engelskans ”spite” kommer kanske närmast – men på fotbollsspråk skulle man kunna säga att det betyder att vara cynisk i rätt läge.

Det visar på en viss kulturkrock mellan Sverige och landslaget Janne Anderssons gäng ställs mot på fredag.

Efter 0–3-förlusten mot Spanien i början av september, där Italien i princip tappade direktplatsen till VM, har de slagit Israel och Albanien med minsta mikroskopiska marginal och spelat oavgjort mot Makedonien. Det har verkligen inte varit vackert, men det har räckt hit. Och vackert är som bekant det italienska samhällsbyggets överordnade ledord när det gäller allt utom just kvalspel i fotboll.

Ska hålla nollan i Solna

I Covercianos innandöme finns ett bibliotek – kulturkrock numero due! – med ett bord och några få stolar, där man kan få sitta och jobba om bibliotekarien Gianfranco Laperuta är på rätt humör. Väggarna täcks av bokhyllor där uppsatser om teknik och fotbollstaktik trängs med allmänlitteratur inom ämnen som idrottsekonomi, fasta situationer och sociologi. Gian Piero Venturas tränarutbildningsuppsats har gått om intet, men en nyupplaga som bygger på hans teser finns att låna. Den heter ”Bollinnehav i spelsystem med tre försvarare” och är femton sidor lång, skriven med dubbelt radavstånd.

Ironiskt nog är det, många år senare, den 69-årige förbundskaptenens förkärlek för 4–2–4-uppställningen som utsatts för kritik och kastats över bord av landslagets tyngsta pjäser. Gianluigi Buffon ska, med hjälp av ett par andra veteraner i laget, ha förklarat för Ventura det de flesta kunnat se: Experimentet gjort Italien för sårbart på mitten. Det är med en Antonio Contesk tremannabacklinje som man måste möta Sverige och, nästa sommar, världen.

Myteriet tycks ha gått vägen. Det är med Gli Azzurris alldeles egen BBC man tänker åka till Solna och hålla nollan.

Knappt varit sämre på tio år

Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci och Giorgio Chiellini har bara startat en av de tolv kvalmatcherna ihop, men de är det självklara valet i backlinjen när de är tillgängliga.

– Vi har fantastiska försvarare, de bästa i världen, dundrade Alessandro Florenzi på under presskonferensen på tisdagen.

Det påståendet skulle hålla relativt dåligt i en rättegång just nu. Italien släppte in åtta mål under EM-kvalet, bara ett färre än Sverige. Sedan Leonardo Bonucci lämnade Chiellini och Barzagli i Juventus har deras vanligtvis stensäkra försvar släppt in elva mål på tolv omgångar i Serie A. Bonuccis rekordtransfer till Milan började allt utom bra för huvudpersonen själv och fortsatte med ett rött kort (och två matchers avstängning som följd) mot Genoa den 22 oktober som lågvattenmärke.

Sverige behöver halmstrån att greppa de kommande dagarna och faktum är att ett är lika ovant som det är tydligt; Italiens försvarsspel har knappt varit i sämre form på tio år. BBC-trion snittar på 33 år – i vår fyller man hundra tillsammans – och har det roliga bakom sig (och då tänker jag inte enbart på Gianluigi Buffon, som för övrigt fyller 40 om två månader.)

Det ligger ett förrädiskt lugnt över det vackra Coverciano denna vecka, men på det italienska fotbollsförbundets taktikbibliotek är stämningen inte nödvändigtvis särskilt hoppfull.

