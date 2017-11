Här är grupperna i Svenska cupen

Grupp 1

Linköping FC

IF Lihamn Bunkeflo

Kopparbergs/Göteborg FC

Lidköpings FK

Grupp 2

FC Rosengård

Vittsjö GIK

Kristianstads DFF

Qviding FIF

Grupp 3

Eskilstuna United

Älvsjö AIK FF

IK Uppsala Fotboll

Kvarnsvedens IK

Grupp 4

Piteå IF

Hammarby IF FF

KIF Örebro DFF

Djurgårdens IF FF