”Kim har skrivit ett svar till nämnden”

Locket på från Djurgården inför domen

Foto: Pontus Orre / AFTONBLADET

Djurgården slåss om en Europaplats men kan tvingas göra det utan en av sina viktigaste spelare.

På torsdagen meddelar Svenska fotbollförbundet om Kim Källström får spela mot Kalmar FF.

– Jag har ingenting att kommentera, säger Källström på onsdagen.

Kim Källström är anmäld till Disciplinnämnden efter att han under en gällande avstängning tillsynes instruerat sina lagkamrater under mötet med J-Södra. Nämndens beslut kommer att meddelas Djurgården klockan 11:00 på torsdagen.

I samband med onsdagens träning ville Källström själv inte kommentera vad han egentligen gjorde i lagets omklädningsrum i halvtid.

– Jag har ingenting att kommentera. Det är ett ärende för de som anmält det så vi får se vad som händer, säger mittfältaren.

Får vara i omklädningsrummet

Spelarna får befinna sig i omklädningsrummet under avstängning men är förbjudna att ”uppträda i någon ledarroll i tävling där spelaren erhöll sin avstängning under tiden denne är avstängd. Det innebär bl.a. att spelaren inte får befinna sig i närheten av det tekniska området och inte heller på annat sätt instruera sitt lag." Anledningen till att Källström anmäldes är att han fångades av tv-bolaget C Mores kamera gestikulerandes till sina medspelare.

Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN Kim Källström avstängd i senaste mötet

Men om 35-åringen faktiskt instruerade laget vill inte heller Djurgårdens sportchef Bosse Andersson på onsdagen berätta.

– Anmälan är gjord, vi har svarat på anmälan och sen måste Disciplinnämnden fatta sitt beslut.

Vad svarade ni?

– Kim har skrivit ett svar.

Förklarade han vad han gjorde där?

– Det får Disciplinnämnden ta ställning till.

Ser du er som skyldiga i det här fallet?

– Jag har inga kommentarer till det utan vi får avvakta beslutet.

