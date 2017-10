Svensk storseger efter drömmål av Asllani

Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN Hemmamatchen mot Ungern blev en enkel match för Sverige.

BORÅS. Sverige svarade för en måluppvisning i VM-kvalet mot Ungern.

Störst show i 5–0-segern hade Kosovare Asllani med två mycket vackra fullträffar.

Utan match mot Danmark i fredags (inställd efter danska damernas lönestrejk) fick de svenska landslagstjejerna extra många träningsdagar inför VM-kvalet mot Ungern.

Men ringrostiga? Knappast.

Full fart direkt

I nye förbundskaptenen Peter Gerhardssons hemmadebut satte ett djupledslöpande, rörligt och passningsglatt Sverige full fart direkt.

Lina Hurtig utmärkte sig inte bara genom att vackert nickstyra in 1–0 (14) och sätta tonen direkt – Linköpingsmittfältaren rörde sig över stora ytor från sin vänsterkant och var delaktig i mycket offensivt.

Å andra sidan brände även Hurtig ett jätteläge med öppet mål från nära håll som hon troligen grämer sig över fortfarande.

Men det spelade mindre roll när andra var desto effektivare.

Ett tag duggade de svenska målen nästan lika tätt som regnet i Borås.

Nilla Fischer tryckte in 2–0 (20) efter en hörna, Kosovare Asllani volleylobbade mycket vackert in 3–0 (42) och Caroline Seger stötskruvade in 4–0 (42) i en första halvlek som värmde i kylan.

Asllani dominerade

Gerhardsson placering av Asllani i en mer tillbakadragen central mittfältsroll gav fin utdelning.

Med spelskickliga fötter hos Asllani, Fischer och Seger fick Sverige tidigt bra fart på anfalls- och passningsspelet kryddat med vassa kanter från Hurtig, Jessica Samuelsson och Fridolina Rolfö.

I den andra halvleken tappade Sverige lite av skärpan.

Kosovare Asllani bjöd dock på ytterligare en delikatess. Linköpingsstjärnan nicklobbade fint in 5–0 (50) på en frispark från Marija Banusic.

Asllani, planens bästa, var dessutom nära att bli tremålsskytt när hon skruvade ett vänsterskott i kryssribban i 73:e minuten.

Lindahl historisk

Den överlägsna svenska VM-kvalsegern mot Ungern stannade dock vid 5–0, men gav besked att Gerhardssons nybygge så här långt är på rätt väg.

Även för Hedvig Lindahl blev matchen speciell. Målvakten fick hålla nollan och blev med sin 144:e landskamp Sveriges mest landslagmålvakt. Lindahl har nu gjort en match mer än herrarnas Thomas Ravelli.