Från föraktade och petade till givna och hyllade

En skala på 1–9 där 9 är topp och 1 botten:

Ola Toivonen 1 till 7

Han trodde själv att det var över i landslaget efter att blivit petad till EM. Han var inte med i Jannes första kvaltrupp, byttes in i andra matchen, tog sig därefter in i startelvan och har sedan inte vänt sig om. Har gått från hånad anfallare i skuggan av Zlatan till smått älskad kvalhjälte mot Frankrike och given i anfallet.

Marcus Berg 5 till 8

Given hela kvalet men gått från att tidigare ha varit städpojke till Zlatan till vår store anfallsstjärna med ett imponerande målfacit

John Guidetti 9 till 2

Hetast i landslaget när VM-kvalet börajde och det närmaste Zlatans arvtagare vi hade. I dag är han fjärde anfallare, passerad också av Isaac Kiese Thelin. Men fortfarande en medial älskling.

Marcus Rohdén 5 till 3

Startade faktiskt mot Holland i VM-kvalpremiären. Men har sedan dess inte spelat en minut i kvalet och passerats av såväl Jimmy Durmaz som Viktor Claesson på positionen.

Isaac Kiese Thelin 1 till 4

Fick nöja sig med att hoppa in som reserv vid återbud under ett par VM-kvalsamlingar innan han fick chansen på riktigt under förra. Nu utmanar han, efter hysterisk målform i ligan, Toivonen.

Oscar Hiljemark 7 till 1

Spelade 90 minuter i de tre första kvalmatcherna och sågs som framtidens härförare. Fick en match mot Vitryssland i mars men är numera inte ens aktuell för truppen. Vad hände?

Alexander Fransson 5 till 1

Fick chansen i kvalpremiären när Ekdal var skadad. Var med under samlingen därpå men har sedan dess inte varit med i någon kvaltrupp. Och knappast någon frågar efter honom längre.

Martin Olsson 8 till 3

Given under Hamrén och kanske Blågults bäste under Frankrike-EM. Martin Olsson inledde med hög status under Janne Andersson. Skadorna och Ludwig Augustinssons mognad för uppgiften har gjort att Olsson överraskande hamnat på bänken.

Viktor Claesson 1 till 5

Inte riktigt i närheten av riktiga A-landslaget som Elfsborgsspelare. Flyttade till Krasnodar, fick en succédebut och är nu återkommande startspelare i Durmaz skadefrånvaro.

Jimmy Durmaz 3 till 6

Inte ordinarie i inledningen av Janne Anderssons resa som förbundskapten. Men sedan fick Durmaz chansen och tog. En av Blågults individuellt skickligaste. På väg tillbaka efter skada.

Albin Ekdal 7 till 6

Ekdals potential och betydelse för landslagsbygget är så stor. Men skadorna förföljer Ekdal och har inte gett mittfältaren chansen att ta klivet upp på allra högsta internationella nivån.

Jakob Johansson 1 till 5

Rubriken i ett reportage om Johansson handlade om resan från Greklands turistsbroschyrer. Men så är det också. Den tidigare Blåvittmittfältaren tog sig från en anonym grekisk tillvaro rakt in i Blågults startuppställning.

Sebastian Larsson 1 till 7

Starkt ifrågasatt efter Hamrén. Sedan borta från Anderssons truppbygge efter knäoperation. Inte många räknade med en Seb-comeback. Tog chansen mot Portugal och Norge och efter en toklöpning mot Frankrike var folkets kärlek tillbaka, liksom en plats i startelvan.

Emil Forsberg 7 till 8

Janne Andersson gjorde klart från början att Mini-Foppa var en spelarna han ville bygga sitt lag på. Sedan dess har Forsbergs status sakta men säkert stärkts. Dags att ta nästa steg upp på Superswede-nivå.

Robin Olsen 4 till 7

Gått från att vara den tänkte arvtagaren till att bli den självklare efterföljaren. Numera odiskutabel i mål.

Mikael Lustig 5 till 8

Har tagit på sig en ledarroll i landslaget vilket gett avtryck både på och vid sidan av planen. Numera en av lagets absoluta nyckelspelare såväl defensivt som offensivt. Syns och hörs mer än någonsin.

Emil Krafth 2 till 3

Fortfarande bara reserv bakom Lustig men i dag ändå given tvåa. Får förtroendet även i de stora matcherna.

Andreas Granqvist 6 till 8

Efter Hamréns ommöbleringar i mittförsvaret är Andreas Granqvist under Janne Anderssons ledning given – dessutom som lagkapten. Är lagets odiskutabel ledare på planen och numera även straffskytt.

Victor Nilsson Lindelöf 4 till 7

Var killen som vi hoppades skulle växa in i det men växte så snabbt att vi nu snarare är oroade över att Lindelöf inte ska kunna axla den stora roll alla plötsligt förväntar sig att han ska ta. Lagets trots allt största stjärna internationellt.

Ludwig Augustinsson 3 till 6

Tog chansen när Martin Olsson blev skadad för ett år sedan och har inte släppt vänsterbacksplatsen sedan dess. "Tvingade" till och med Oscar Wendt i landslagspension. Fortsätter Augustinsson på inslagen väg kan han vara landslagets vänsterback i minst tio år till.