18-åringens otur: Ännu ett självmål

”Har en dråplig otur”

Benfica-målvakten Mile Svilar, 18, har fått en … händelserik start på CL-karriären.

En straffräddning – men också två självmål.

– Det är sånt som händer. Det gäller att fortsätta kämpa, säger han i Viasat.

I Benficas hemmamöte mot Manchester Untied blev 18-årige Mile Svilar historisk som den yngste målvakten i Champions Leagues historia.

Då hamnade han i fokus – för en dundertabbe .

I den 64:e minuten råkade han backa in med bollen i mål och självmålet var så pass dråpligt att till och med Manchester United -stjärnan Romelu Lukaku var framme och tröstade honom .

– Han sa att jag inte skulle oroa mig, att jag ska fortsätta träna som jag gör så kommer allt bli bra. Det var väldigt snällt gjort av honom (Lukaku), sa Svilar.

Straffräddning – och självmål

I tisdagens returmöte i Manchester hamnade han i fokus igen.

Först räddade han en straff och såg ut att gå mot personlig revansch.

Men precis före paus släppte han in ett långskott från Nemanja Matic som gick via stolpen och Svilars rygg in i mål.

– Det kändes bra att rädda straffen men efteråt försökte jag bara behålla lugnet. Det var ju 70 minuter kvar att spela… Jag var självklart glad, men jag firar aldrig en räddning. Självmålet? Det är sånt som händer. Hade jag inte kastat mig så hade den gått stolpe ut, men det kan man inte veta. Nu hade jag lite oflyt, men det gäller att fortsätta kämpa, säger Svilar i Viasat.

”Dråplig otur”

Trots att han gjort två självmål på två matcher så är experterna eniga om att han har en ljus framtid.

– Han är ju en skicklig målvakt. Inte bara för att han får förtroende, utan för att han även gör många bra ingripanden. Men sen har han en dråplig otur, säger Sportbladets Erik Niva i Viasat-studion.

Men oturen bekymrar inte Svilar.

Han njuter bara av att spela.

– Mitt självförtroende växer när jag känner tränarens förtroende. Och det är ju en stor ära att få spela på Old Trafford som 18-åring, säger han.

Med kvarten kvar att spela ordnade inbytte United-anfallaren Marcus Rashford en straff som Daley Blind tog hand om.

Den straffen lyckades Mile Svilar inte rädda – och United vann till slut matchen med 2–0.

