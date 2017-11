Kommunen bekräftar: Dalkurd får spela i Gävle

Foto: DANIEL ERIKSSON / BILDBYR N

Sirius och Västerås har redan ”tackat nej” till Dalkurd på samma anläggning.

Nu har Gävle kommun godkänt att Borlängeklubben får spela sina hemmamatcher på Gavlevallen 2018.

– Det är nu viktigt att vi tillsammans med Gefle IF och Dalkurd hittar samarbetsformer. Det arbetet startar den här veckan, säger Johan Öholm, chef på Fritid, Gävle kommun i ett pressmeddelande.

Det har länge spekulerats i var Dalkurd kommer spela sina hemmamatcher i allsvenskan under säsongen 2018. Klubben har länge varit oense med Borlänge kommun och ordföranden Ramazan Kizil har tidigare varit kritisk.

– Jag har en känsla av att kommunen och politiker jublar när vi flyttar därifrån, har han tidigare sagt till Sportbladet.

”Haft över 400 dagar på sig att bestämma sig”

– De har haft över 400 dagar på att bestämma sig, bollen ligger hos dom, kontrade Borlänges kommunalråd, Leif Lindström (V).

Nu har Gävle kommun godkänt att Dalkurd kan spela sina hemmamatcher på Gavlevallen under 2018. Därmed ser det ut som framtiden så sakteliga börjar stakas ut för den allsvenska nykomlingen, som för en vecka sedan bekräftade en flytt till Uppsala, drygt tio mil från Gävle.

– Så fort nya Studenternas blir färdig kan vi spela där, så det är den långsiktiga tanken, men innan det måste vi ha en arena att spela våra matcher på nästa säsong, sa Dalkurds vice vd Zilan Lawan, när Sportbladet kontaktade henne strax innan beskedet blev offentligt.

”Finns ingen risk att matcherna krockar”

Beskedet om att Dalkurd välkomnas till Gavelvallen offentliggjordes via ett pressmeddelande från Gävle kommun under måndagen.

– Det finns ingen risk för krockar. Det är Svenska fotbollförbundet som sköter matchschemat för både allsvenskan och superettan. Redan idag är Gavlevallen en så kallad reservarena för Dalkurd. Nu fungerar den som reservarena för alla deras allsvenska hemmamatcher under 2018. Vi har informerat Gefle IF Fotboll genom klubbdirektör Pär Lagerström och Malin Rogström, tf ordförande i Gefle IF, säger Johan Öholm , chef på Fritid på kommunen.

”Har bara fått ta emot information”

När Sportbladet når Gefles tf ordförande Malin Rogström säger hon att kommunen äger arenan och att klubben således fått finna sig i beslutet.

– Vi har bara fått ta emot information om att man skrivit en avsiktsförklaring med Dalkurd, säger hon och berättar att man ställt frågor till kommunen:

– Vi har givetvis ställt oss frågande till vad det här kommer att innebära för oss, vi vill ju säkerställa att inget negativt händer för Gefle IF som förening.

Hur går ni vidare med den här informationen?

– Jag tror att det är viktigt att vi skriver samarbetsavtal och dylikt, så att det inte blir konflikter. Vi behöver dra igång ett trepartssamtal, där vi, Dalkurd och kommunen deltar, allihopa. Det är viktigt.

– Det har varit en händelserik dag för Gefle IF, säger Rogström.