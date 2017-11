Thierry Henry: Viktigast att du blir frisk, Lotta

”Hello Lotta. It is Thierry. Hur mår du?”.

Så börjar en videohälsning till Lotta Schelin, som efter en whiplashskada kämpar för att återfå ett normalt liv.

Avsändare är Thierry Henry, svenskans största idol, som via Sportbladet vill visa sitt stöd.

– Något av det viktigaste för mig är att du blir frisk, säger fransmannen.

2004 var Lotta Schelin fortfarande en ung, lovande anfallare i Göteborg FC. Som studiematerial gav hennes tränare Martin Pringle en dvd med Thierry Henrys hundra första mål för Arsenal.

Schelin noterade anfallarens rörelsemönster och viljan att ta skott i finurliga vinklar. Två år senare, 2006, slog Schelin igenom i landslaget med tre mål på två VM-kvalmatcher. Hon berättade för Radiosporten om sin förebild.

– Han är min absolut största idol. Jag vet inte om jag har lyckats ta efter honom, men jag försöker gå på avslut oftare och mer oväntat. Han har långa, snabba steg som jag, så jag försöker utnyttja det på samma sätt som honom.

Fick en svår whiplashskada

Henry svarade i inslaget:

– Jag ska försöka se henne nästa gång hon spelar och se om jag känner igen mig.

Sedan dess har målspottarna följt varandra på avstånd. Elva år har gått, Henry har pensionerat sig som spelare, extraknäckt som tv-expert och ryckt in som assisterande förbundskapten för Belgien. Schelin har öst in ytterligare 86 landslagsmål och blivit Blågults bästa målskytt genom tiderna. Hon har vunnit åtta franska ligatitlar, tre Champions League-titlar och tagit medalj i EM, VM och OS.

Nu står hon på tröskeln till att sluta. Följa Thierry Henrys fotspår och söka ett annat jobb inom fotbollen.

Eller?

I juni ådrog sig 33-åringen en whiplashskada och behövde trotsa nackstelhet och huvudvärk för att ta sig till EM. Efteråt sjukskrev hon sig.

”Jag försöker behålla hoppet”

Två månaders bortavaro från fotbollen följde. I mitten av oktober mötte Sportbladet en tungsint anfallsstjärna på ett kafé i Göteborg. Huvudet bultade och gnisslade, smärtan låste henne fast i ett ständigt nu. Den enda träningen hon mäktade med bestod av enkla nackövningar utan motstånd.

– Ibland känner jag bara nacken rejält. Då vet jag att reaktionen kommer i efterhand. Och ibland är det som att hela jävla huvudet ska sprängas, sa hon i intervjun .

Om hon skulle sluta var en onödig fråga. Visst kom fina dagar, men generellt var hon i för dåligt skick för att fatta så drastiska beslut.

– Jag kan inte tänka så långt. Jag försöker behålla hoppet.

För dig, vad är att må bra igen?

– Att inte ha ont i huvudet. Varje dag. Hela tiden. Egentligen bara det.

”Hello, hur mår du?”

Intervjun spreds internationellt i damfotbollskretsar, men osäkra på om den nått Thierry Henry tog Sportbladet kontakt med fransmannen. Vi översatte några rader och hörde om vi kunde vidareföra en hälsning.

– Visst, inga problem, hälsade han.

En dag senare kom en film på en barärmad 40-åring som pratar svengelska.

– Hello Lotta. It is Thierry. Hur mår du?

Han tittar in i kameran.

– Något av det viktigaste för mig är att du blir frisk. Det är ovärderligt. Jag hoppas bara att din önskan om att slippa huvudvärk när du vaknar kan besannas.

Under Henrys översyn har Belgiens herrar vunnit kvalgrupp H och tagit sig till sommarens VM i Ryssland. Sveriges damer har inlett sitt VM-kval med två segrar och möter härnäst Frankrike i en träningslandskamp 27 november.

Fast för Lotta Schelin fortsätter den ovissa vilan. De monotona, simpla övningarna. Hoppet om att hitta tillbaka, om inte som spelare så åtminstone som smärtfri människa.

Hon har en fransk vän som hejar på.

– Igen, från botten av mitt hjärta, önskar jag dig allt det bästa i din återhämtning. Förhoppningsvis ses vi snart, säger Thierry Henry.

