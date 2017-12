Alm: ”På flera sätt större än att ta över AIK...”

Intervju med Häckens nye tränare om gåvan han väntar på från Stahre, målsättningen och att stå för mer än en tabellplacering

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT NYHETSBYRÅN

GÖTEBORG. Häcken brydde sig inte om att göra upp en lista med kandidater när Mikael Stahre skulle ersättas.

De gick all in direkt på Andreas Alm, 44, som för andra gången ersätter just Stahre.

– Jag hoppas Micke skickar ett hajtandshalsband till mig från Kalifornien, säger Alm.

Det blev bara ett år i danska Vejle för Andreas Alm efter att han tvingades lämna AIK efter drygt fem framgångsrika år i Solnaklubben förra sommaren.

Alm, som tidigare var assisterande tränare till Mikael Stahre i AIK, blev huvudtränare för Gnaget i slutet av 2010 efter att Stahre tidigare under året lämnat för Panionios i Grekland.

Efter Stahre igen

Den här gången får Alm ta över Häcken efter att Stahre överraskat med en snabbflytt till San José i amerikanska MLS.

– Jag hade pratat med Micke innan om Häcken, om säsongen och så. Men inte om det här förstås. Sedan när jag blev kontaktad av Häcken och fick frågan om jag ville träna dem fick jag ringa Stahre och fråga honom vad han skulle göra…

Vad fick du för känslor från Micke Stahre om Häckens ledning?

– De har haft ett väldigt fint år tillsammans. Han hade goda ord om dem och det som varit om året. Jag frågade honom om mycket tränarnördiga saker kring logistik, förutsättningarna och om andra som redan är på plats i ledarteamet.

Du fick Stahres välsignelse?

– Hahaha! Det är en bra rubrik.

– Äh, jag vet inte. Jag fick inget hajtandshalsband från honom i Kalifornien… Jag hoppas han skickar ett, säger Alm till Sportbladet.

På ett märkligt sätt har AIK och Häcken flätats samman under de senaste åren via Stahre, Alm, Carlos Strandberg och Häckens succéman under hösten på planen, Ahmed Yasin, som varit utlånad från AIK.

Hur bra är din relation med Ahmed Yasin?

– Den är nog okej. Jag hade honom ett halvår i AIK. Jag hade honom från start i min sista match med AIK när vi vann med 3-2 och han gjorde ett mål. Då var han riktigt bra. Han och Carlos (Strandberg) var bäst på planen.

– Yasin ska göra ett rejält försök att slå sig in i AIK, sedan tror jag att han har väldigt goda känslor för Hisingen också. Men det är AIK:s spelare just nu.

Vad för fotboll kommer Häcken stå för med Andreas Alm som tränare?

– Ja, det återstår att se. Jag börjar med att inte måla upp den bilden i dag. Det beror lite på hur truppen ser ut till slut. Jag är feg, här och nu, och vågar inte lova och säga något specifikt om det.

Alm bland goa gubbar

Vid den välbesökta presskonferensen på Häckens hemmaplan, Bravida Arena på Hisingen, fyra, fem kilometer norr om Göteborgs centrum, sitter Alm i mitten på podiet med klubbdirektören Dennis Andersson till vänster om sig och sportchefen Sonny Karlsson på sin högra sida.

Två herrar som utan problem skulle kunna ha en egen pratshow i många timmar i en lokalt förankrat radiokanal på Västkusten.

Du är präglad av AIK, både som spelare och tränare. Så kommer du hit där det är väldigt mycket Goa gubbar-stämning. Hur landar du i det?

– Så kan man se det. Men när jag blev tränare för AIK hade vi inte ens en presskonferens. Här var det nästan fullsatt. På så sätt är det här större. Det är viktigt för mig att förstå vad som är skillnaden. Jag har extrem stor respekt för vad olika klubbar är och vad de står för.

– Dessutom är det en bra start att bara bli pekad på och få höra det är dig vi vill ha, säger Alm.

Häckens långsiktiga målsättning är att utmana om SM-guld. Är det realistiskt för Häcken att peta ner MFF och AIK?

– Ja, och så ska man lägga till Östersund. Ja, jag tycker det är realistiskt. Man kan vinna SM-guld en säsong när allt stämmer. Det gjorde Norrköping för något år sedan. Det är möjligt.

Mer än bara fotboll

– Det är det banbrytande målet vi måste ha. Det blir lite luddigt att vara fyra… Häcken har en stor omsättning ekonomiskt, ny arena, fantastisk träningsanläggning. Häcken måste ha den målsättningen.

– För mig är det viktigt att Häcken fortsätter att vara en progressiv förening, på många plan, med ekonomin, rollen i samhället. Med Gothia, eller en regnbågsfärgad hörnflagga så tar man sig någonstans. Det är Häcken. Det är nästan en livstil.

Tilltalar de bitarna dig?

– Massvis.

Det är enkelt som tränare att bara ha fokus på det som händer på planen.

– Se på Häckens syn på mångfald. Sånt boostar klubbar på ett sätt som inte går att mäta. Det skapar en tillhörighet där man står för värden som är mer än en tabellplacering. Det är jag helt säker på. Jag är gärna en del av något större, säger Andreas Alm.

Fotnot : Hajtänder sägs vara symboler för mod och styrka.