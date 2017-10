Segers irritation: ”Here we go again”

GÖTEBORG. FC Rosengård har haft det blytungt i ligan.

Visst tusan var det menat att de också skulle få tuffast möjliga motstånd i Champions League, menar Caroline Seger.

– Here we go again! Så som halvåret har sett ut var det väl pricken över i:et att få Chelsea också, säger hon.

Var det ett lag som man skulle undvika som seedad lag inför åttondelsfinalerna i Champions League så var det Chelsea, med svenskorna Magdalena Eriksson och Hedvig Lindahl.

FC Rosengård drog den niten.

Efter en tung säsong med tränarbyte och en förlorad guldstrid säger Caroline Seger, just nu på VM-kvalsamling med landslaget, att det kändes givet.

– Here we go again! Så som halvåret har sett ut var det väl pricken över i:et att få Chelsea också. Det är jättespännande naturligtvis och en skithäftig match och så, men med allt som har varit och hur det gått i serien, så klart att vi i skulle få dem…

Blev du irriterad?

– Ja, hur många lag var där man kunde få egentligen och så landade lotten på oss. Nån ska ju ha dem... De har slagit ut Bayern München redan och i andra omgången känns det väl sådär att de är seedade på den sidan. Men det har lagt sig… Nu är det är bara att acceptera och börja ladda mot den matchen.

Kan ni ändå se det som en bra chans till revansch?

– Det tycker jag vi ska göra med tanke på hur det har sett ut i år och sista halvåret. Vi har tappat guldet, något sånär, om vi ska vara ärliga. Förhoppningsvis ska vi kunna ta oss vidare och hade det blivit så är det någonstans ett bevis på att vi fortfarande är tunga och tuffa att möta.

Åttondelsfinalerna i Champions League Sparta Prag–Linköping Gintra Universitetas–Barcelona Chelsea–Rosengård LSK Kvinner–Manchester City Brescia–Montpellier BIIK-Kazygurt–Lyon Fiorentina–Wolfsburg Stjarnan–Slavia Prag

