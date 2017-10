Boman sänkte gamla klubben

+++++ Aboubakar Keita, mf, Halmstad

Fysik och finess, klackar och tacklar.

++++ Sebastian Eriksson, mf, IFK Göteborg

Urstark i andra. NHL-assist vid 2-1.

+++ Thomas Rogne, b, IFK Göteborg

Tog bort allt i det fysiska spelet.

++ Pontus Silfwer, mf, Halmstad

Bra samarbete med Keita.

+ August Erlingmark, mf, IFK Göteborg

Jobbade sig in. Kemi med ”Paka”.

Domare: Johan Hamlin, Bro. +++

MATCHEN +++

Ett desperat HBK tag tag om matchen i den första halvleken. Med Aboubakar Keita i spetsen och ett snabbt anfallsspel pressades ett blekt IFK Göteborg tillbaka. 1-0 kom på straff sedan Pontus Dahlberg kommit ut sent. Dock intrikat att Pontus Silfwer påbörjade ansatsen vid straffen före domare Hamlin blåst. I andra halvlek kom IFK Göteborg tillbaka starkt när orken började tryta för Halmstad. Paka Lagemyr (kom in i paus istället för Sören Rieks) satte bra fart på Blåvitts vänsterkant. 1-1 forcerades in av August Erlingmark. När sedan HBK mer än gick på knäna kontrade IFK Göteborg in 2-1 efter fin öppnande passning av Sebastian Eriksson till inhopparen Sam Adekugbe som hittade förre HBK:aren Mikael Boman, som sköt Halmstad ur allsvenskan.

Jury: Michael Wagner, Örjans Vall