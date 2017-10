Officiellt: Koeman sparkad av Everton

Foto: OLI SCARFF / AFP

Everton har inlett säsongen svagt och har så här långt bara vunnit två matcher.

Gårdagens förlust mot Arsenal blev droppen.

Nu väljer Everton att sparka Ronald Koeman.

Everton satsade stort i sommar och värvade flera nya spelare. In kom bland annat återvändande Wayne Rooney, den isländska mittfältaren Gylfi Sigurðsson och målvakten Jordan Pickford. Men ett par månader in på säsongen har resultaten inte kommit, varken i Premier League eller i Europa League och efter gårdagens 5–2-förlust hemma mot Arsenal parkerar Everton under nedflyttningsstrecket.

Ett resultat som nu får konsekvenser.

Everton bekräftar nämligen på sin hemsida att managern Ronald Koeman har fått sparken.

Var själv osäker

Holländaren har varit hårt ifrågasatt en längre period och var efter matchen mot Arsenal själv osäker om sin framtid.

– Jag vet inte, svarade Koeman på Sky Sports direkta fråga om han kunde få sparken.

– Jag sa till spelarna att jag tror på dem, på spelarnas engagemang. Men om du tänker negativt - vilket alla göra för närvarande - ligger denna typ av beslut inte i mina händer.

Koeman, 54, anställdes av Everton sommaren 2016 och ledde klubben till en sjundeplats. Innan det basade han över Southampton i två säsonger.