En 30 år lång svit är äntligen bruten.

Sverige besegrade Italien på Friends arena.

En drömstart för Blågult i jakten på VM i Ryssland.

Senaste gången Sverige vann mot Italien i en tävlingsmatch var 1987. Då blev mittbacken Peter Larsson hjälte med sitt 1–0-mål.

30 år senare var det dags igen – den här gången med inhopparen Jakob Johansson som huvudperson.

Sverige såg stabilt ut inledningsvis mot Italien och kontrollerade det första playoff-mötet av två. Emil Forsberg fick dubbla möjligheter från distans men bollen svepte en bit utanför målet.

De gånger Italien nådde offensivt straffområde fyllde man snabbt på med folk. Det blågula försvaret lyckades dock avvärja samtliga försök.

Mållöst i halvtid

Tio minuter innan paus stod målvakten Gianluigi Buffon för en dubbelräddning när Marcus Berg hotade framför målet. Minuten senare fick Sverige ett fint frisparksläge, 24 meter ut. Ola Toivonens skott gick i muren och första halvlek förblev mållös.

Efter halvtidsvilan kom italienarna ut med ny energi. Marco Parolo höll på att dribbla sig hela vägen genom straffområdet men Robin Olsen var snabbt ute och fångade upp bollen.

Sverige åkte på ett tungt avbräck i den 55:e minuten då Albin Ekdal tvingades lämna planen på grund av skada. Jakob Johansson ersatte på det centrala mittfältet och det skulle visa sig att Aten-spelaren knappt behövde ett tillslag för att göra avtryck i matchen.

Först bråk – sen mål

Med halvtimmen kvar rök först Sebastian Larsson och Daniele De Rossi ihop efter att den senare fallit enkelt i en duell . Efter någon minuts avbrott satte spelet igång igen. Emil Krafth kastade ett inkast mot offensivt straffområde, bollen damp ner framför Jakob Johansson som drog på skott – och via just De Rossi styrdes den sedan in i målet till 1–0.

Italien tryckte på för en kvittering och med tjugo minuter kvar var det nära. Matteo Darmians skott var hårt och distinkt men gick rakt i Robin Olsens högra stolpe.

Närmare än så kom inte bortalaget. Därmed har Sverige ett fint utgångsläge inför returen på San Siro i Milano på måndag.

FAKTA Betyg Sverige Plusjury: Patrik Brenning, Johan Flinck, Michael Wagner. 1. Robin Olsen +++ Inte så mycket att göra under inledande 45 minuterna. Kunde bara se på när Belottis nick gick cm utanför. Fin räddning på skottet från Candreva under mycket svettig andra halvlek. ---------------------------------------------------------- 16. Emil Krafth (83) ++ Ersatte avstängde Lustig och gjorde det klart godkänt. Men Lustig saknades lite framåt i högerkorridoren där Krafth inte vågade lika mycket. Lustig lär vara tlllbaka i elvan på måndag. Utbytt med kramp(?). 3. Victor Nilsson Lindelöf +++ Framför ögonen på sin klubbtränare José Mounriho visade Nilsson Lindelöf varför han är given i det svenska landslaget – och borde få fler chanser i United. Tog bort massor. 4. Andreas Granqvist ++++ Det var nästan något beckenbauerskt över Granqvist denna kväll. Total dominant i backlinjen och spelade med stort mod. 6. Ludwig Augustinsson ++ Har lite problem i duellspelet, inte minst i luften. Vill mycket, kanske för mycket ibland. —————————————————————— 17 Viktor Claesson ++++ Claessons bästa tävlingslandskamp. Modig men samtidigt noggrann med bollen, bra i presspelet och en minst sagt gedigen arbetsinsats. 7 Sebastian Larsson ++++ Som alltid en komplett arbetsinsats. Lysande defensivt block tillsammans med Albin Ekdal i första när Sverige ägde mittfältet. Fick avsluta matchen som högerback och gjorde inte bort sig där heller. 8 Albin Ekdal (56) ++++ Var rena rama Bromma Blocks i första halvlek. Vann alla andrabollar och styrde och ställde på det centrala mittfältet. Dock matchotränad efter sina ryggproblem och bytet därför ofrånkomligt. 10 Emil Forsberg ++++ Planens bäste spelare i den första halvleken. Var inte de italienska klubbarna redan heta på svensken så måste de vara det nu. Flöt som vatten med bollen fastklistrad vid fötterna förbi de italienska försvararna. Svagare i andra när Sverige förlorade initiativet. 9. Marcus Berg (ut 75) +++ Inledde med armbåge i ansiktet på Bonucci. Varnad. Berg fortsatte brottningsfajten med italienarna fullt ut. Nära andra varning, men klarade sig. Planerar inte nästa semesterresa till Italien. 20. Ola Toivonen ++++ Enormt stångande mot italienska backlinjen. Vann nära allt i luften och kom ofta ut med bollen under kontroll. Nickassist till 1-0-målet. ------------------------------ Ersättare 13 Jakob Johansson (56) ++++ Matchhjälte med sitt, något turliga, segermål. Blivit en pålitlig defensiv svensk pjäs att luta sig mot även när det blåser italienska offensiva vindar. Visade att han håller även på den här nivån. 21. Isaac Kiese Thelin (75) ++ 15. Gustav Svensson (83) Läs mer

FAKTA Betyg Italien Gianluigi Buffon ++ Andrea Barzagli ++ Leonardo Bonucci ++ Giorgio Chiellini ++ Antonio Candreva ++ Marco Parolo + Daniele De Rossi ++ Marco Verratti ++ (76) Matteo Darmain ++ Andrea Belotti + (65) Ciro Immobile + Ersättare: Eder ++ (65) Lorenzo Insigne (76, spelade för kort tid) Jury: Fredrik Jönsson, Johanna Frändén, Patrik Brenning. Läs mer