”Som att Bajen och AIK skulle hålla till på samma anläggning”

Kommunen öppnar för Dalkurd – trots konkurrentens kritik

Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Dalkurd är klara för allsvenskan 2018.

Nu bekräftar Uppsala kommun att Dalkurd vill hyra in sig på nya Studenternas som en långsiktig lösning.

– Dalkurd är ett av tre lag som visat intresse att ha sin hemvist på den nya arenan, säger idrotts- och fritidsnämndens ordförande i Uppsala Rickard Malmström (MP) till Sportbladet.

Nya Studenternas planeras enligt ritningar också ha plats för tre hemmalag, enligt UNT – och hittills är det bara tre lag som visat intresse för för att hyra in sig – Sirius, Uppsala Fotboll – och Dalkurd.

Foto: DANIEL ERIKSSON / BILDBYR N

Rickard Malmström (MP) är ordförande i idrotts- och fritidsnämnden i Uppsala.

– Sirius, Uppsala och Dalkurd har visat intresse för att hyra in sig på nya Studenternas och jag utgår från att om det blir så att Dalkurd hyr in sig så är det för att de har tänkt flytta hit, säger han till Sportbladet.

”Letar en arena som duger”

Dalkurds klubbchef Ramazan Kizil vill varken dementera eller bekräfta att klubben tänker flytta till Uppsala. Däremot är han besviken på Borlänges kommun.

– Det jag kan säga är att vi letar efter en arena där vi kan spela allsvensk fotboll från 2018 och framåt eftersom att Domnarvsvallen inte är godkänd.

I Sirius är Dalkurds planer inte särskilt uppskattade. Klubbchefen Michael Lundgren är kritisk till att tre klubbar ska dela på en arena.

– Vi har inget emot att spela match på samma anläggning, det som pågår just nu är att kommunen vill stoppa in två konkurrerande verksamheter på samma anläggning. Det har aldrig hänt förut. Det spelar ingen roll att det är just Dalkurd som hyr in sig, utan jag hade tyckt likadant om det var ett annat lag i allsvenskan, säger han och tillägger:

– Det är som att Hammarby och AIK skulle hyra in sig på samma anläggning.

Inte färdig förrän 2019

Skulle en flytt bli verklighet återstår ändå huvudproblemet för Dalkurd – Nya Studenternas beräknas inte vara färdig för matchspel förrän 2019, och huruvida Borlänge-klubben kommer ansöka om att få spela sina hemmamatcher på den nuvarande arenan i Uppsala är oklart.

