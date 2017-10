Napoli bekräftar Insignes skada

”Kommer att övervakas dag för dag”

Foto: Dave Thompson / TT / NTB Scanpix

Napolis Lorenzo Insigne haltade ut från planen under gårdagens match mot Manchester City.

I dag meddelar klubben hans status.

– Test har bekräftat att Insigne har sträckt sin högra ljumske, skriver Napoli på sin hemsida.

Under gårdagens Champions League-match mellan Napoli och Manchester City utgick italienarnas Lorenzo Insigne skadad, utan behandling direkt ut från planen. Därefter har Insignes medverkan i toppmötet med Inter i helgen och även i playoff-mötet mot Sverige satts i riskzonen.

– Jag känner mig mycket bättre nu än när jag bad om att få bli utbytt. Vi får se i morgon om jag kan spela mot Inter, sa Insigne till Mediaset, enligt magasinet Four Four Two , efter matchen.

Skadans längd fortfarande oklar

Nu bekräftar Napoli Insignes skada, men inte hur allvarlig den är.

– Test har bekräftat att Lorenzo Insigne har sträckt sin högra ljumske i Napolis Champions League-match mot Manchester City. Anfallaren behandlades under onsdagen och kommer att övervakas dag för dag, skriver klubben på sin hemsida.

Lorenzo Insigne har varit en nyckelspelare för sitt Napoli under säsongsinledningen. För 26-åringens del har det blivit tre mål på de åtta segermatcherna, varav det senaste det avgörande målet mot Roma i lördags.