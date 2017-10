Bekämpar övre makter i jakten på Scudetton

Foto: Ciro Fusco / TT / NTB Scanpix

Efter en rekordstark säsongsstart leder Napoli Serie A och inför kvällens seriefinal mot Inter har titelsnacket redan satt fart.

Men för att nå dit, till Scudetton, måste napolitanarna besegra mer än nitton motståndare.

I vägen för klubbens första ligatitel på 28 år står även skrock och Maradonas skugga.

Vidskeplighet och Neapel går hand i hand. Framför allt är det gentemot ”Il malocchio ” - det onda ögat - som historierna går heta. Det onda ögat, med ursprung i det romanska tidevarvet, sägs bringa såväl otur som skada, blickandes mot dig när du minst anar. Tron har från det romerska riket sedan dess följt med och etsat sig fast i kulturen runt Medelhavet, i västra Asien och södra Europa.

Om det är någon stad som omfamnat skrocken är det Neapel. I den syditalienska staden är religion och tro en betydande del av arkitekturen med bland annat San Serevo Kapellet och klosterkyrkan Santa Chiara medan det vanligaste namnet i staden är Gennaro, döpt efter det lokala helgonet Sankt Januarius. I en sådan omgivning är det inte konstigt att den religiösa kampen mellan himmel och helvete spirar.

I Neapel gör man därför allt för att motverka det onda ögat. Lyckoamuletterna ” curniciello ”, format likt namnet som ett ”litet horn” ofta tillverkade av ädelmetall eller chilipeppar, bärs runt halsen. Ett annat sätt att få ondskan att vända bort blicken är med hjälp av hästskor, som placeras på dörrens insida i de napolitanska hemmen. Märk väl: Hästskons båge måste vara riktad neråt, annars bringar skon ingen lycka.

Vidskeplighet och Neapel går alltså hand i hand, det är det inget tvivel om.

Sättet som stadens fotbollslag Napoli har inlett säsongen sätter därför vidskepligheten på prov.

Frälsaren Maradona målar staden

Den italienska ligatiteln, Scudetton, betyder något utöver det vanliga i Neapel. Serie A har genom alla årtionden dominerats av norra Italien, från början var det dessutom endast klubbar från rika norr som fick spela i den italienska ligan. För Napoli från fattiga syd innebar detta att de länge hade en undanskymd roll i den italienska fotbollen.

– Juventus, Milan och Inter har alltid dominerat. Det fanns aldrig några lag från söder som kunde ta upp kampen, berättade den förre Napoli-spelaren Francesco Montervino för The Guardian.

– Napoli var helt enkelt aldrig riktigt med i kampen om Scudetton, fyllde Massimiliano Gallo, grundaren av supportersidan Il Napolista, på med.

– Tillfället när saker och ting började förändras var när Maradona intog scenen.

Diego Armando Maradona, ”guldpojken” som själv kom från Buenos Aires fattigare förorter, anlände till Neapel 1984. Hyllad som en hjälte bar han fram Napoli till den första ligatiteln 1987, något som aldrig hade gjorts av en sydklubb innan dess. Triumfen frälste hela staden, folket dansade hela natten och en lång parad längs stadens kilometer långa gata, Via Roma, ägde rum.

Längst fram stod förstås en präst som välsignade allihopa.

Ett passande inslag då den passion som napolitanarna har för fotbollen, liksom staden präglas av religionen, är något utöver det vanliga.

– Det finns mer betydelsefulla lag i Italien, men de kommer aldrig ha den historia av passion som denna stad har - det kommer aldrig att hända, förkunnade Montervino.

På tal om fotboll och religion: I Neapel är Maradona lika med Gud. I staden återfinns allt från byggnader tapetserade med gigantiska Maradona-målningar och små statyer av den stora spelaren hittas lite här och var i staden. Självklart är Napolis tia pensionerad för att hylla ikonen som alla napolitanare, oavsett ålder, vet vem det är och dyrkar.

Foto: Dominique Mollard) / TT / NTB Scanpix Maradona i Napoli

Foto: PIER PAOLO CITO / TT / NTB Scanpix

Vad innebär det för arvet? Hur påverkar det spelarna som därefter ska leva upp till förväntningarna?

– Maradona är oåtkomlig i Neapel, på samma nivå som Sankt Januarius. Det är tufft att växa upp i Neapel, för du växer upp med myten om Maradona. Folk förväntar sig att du ska spela som honom, berättade den Neapelfostrade spelaren Lorenzo Insigne.

Med bankmannen Sarri tillbaka mot toppen

Efter den första Scudetton 1987 ledde Maradona Napoli till ytterligare en 1990. Men sedan dess har Napoli inte vunnit Serie A igen. Maradona åkte fast för kokain, flydde därefter staden medan klubben föll ur Serie A 1996/97. Trots att Napoli återvände till Serie A tre år senare gjorde man det endast för en säsong - sedan föll man tillbaka ner till Serie B och kort därefter, 2004, gick klubben i konkurs.

✓ Dries Mertens Den 30-årige belgarens karriär tog ny fart när den polske talanganfallaren Arkadiusz Milik drog korsbandet för ett år sedan. Utan någon utpräglad anfallare i truppen flyttades yttern Mertens in centralt - och gjorde pangsuccé. När säsongen var slut hade Mertens gjort 28 ligamål och blev endast besegrad av Edin Džekos 29 mål i skytteligatoppen. Har inlett denna säsong med sju mål på de åtta ligamatcherna. ✓ Lorenzo Insigne Ursprungligen från grannstaden Frattamaggiore började Insigne i Napolis ungdomslag vid 15 års ålder. Teknisk, kvick och kort (1,63 m) har den nu 26-årige yttern växt upp med ständiga jämförelser med Maradona, men aldrig riktigt fått ut all den potential som han som tonåring förutspåddes. Har under Sarri börjat blomma ut och är nu en viktig poängspelare för Napoli. ✓ Marek Hamšík Lagkaptenen som sedan flytten från Brescia 2007 har blivit en frontfigur för Napoli. Är med sina 465 matcher för klubben trea i den interna maratontabellen och är dessutom med sina 114 mål endast ett mål ifrån Maradonas klubbrekord. Båda rekorden - framför allt det sistnämnda - är inom mycket rimligt räckhåll för den slovakiske innermittfältaren med mohikanfrisyren.

För att rädda stadens fotbollslag stegade filmproducenten Aurelio De Laurentiis upp, köpte klubben och underströk storartade planer.

– Det finns ingen tid att förlora, vi måste jobba hårt för att bygga ett stort lag och ett stort företag. Inom fem år vill jag leda Neapel tillbaka till Europa, sa De Laurentiis vid övertagandet.

Riktigt så fort gick det ju inte (det tog sex). Napoli Soccer blev SSC Napoli, Serie C blev Serie A och vad som var en forntida toppklubb är nu återigen ett vinnande lag. Mycket tack vare frispråkige De Laurentiis.

Men en annan betydande milstolpe är även anställningen av Maurizio Sarri, en tränare som vet allt om vad Napoli handlar om. Född i Neapel - men vid tre års ålder flyttad med familjen till Figline Valdarano i Toscana - var Napoli det naturliga favoritlaget för unge Sarri.

Foto: Ettore Ferrari / TT / NTB Scanpix Maurizio Sarri

– Det var naturligt att hålla på laget från den stad jag föddes i. När jag var liten var jag den ende i Figline Valdarano som höll på Napoli, alla andra barn höll på stora klubbar som Juventus, Inter, Milan eller grannklubben Fiorentina, har Sarri berättat.

Själv blev Sarri aldrig något fotbollsproffs. Efter några år på amatörnivå gav han sig istället in på tränarspåret, började på låg division sex-nivå i Toscana vid sidan av hans ekonomistudier och jobb på bank. Det var först efter åtta olika klubbar utspritt över femton år som Sarri, 40, bestämde sig för att säga upp sig från jobbet och satsa på fotbollen.

Efter 15 år i den italienska fotbollens bakgård, därefter några fina säsonger med Pescara och Empoli i Serie B (de sistnämnda även en säsong i Serie A efter uppflyttning) väcktes sedan Napolis intresse. Sommaren 2015 utsågs den då 56-årige Sarri till Rafael Benítez ersättare och blev tränare för klubben i hans hjärta.

– Jag kommer inte att använda mig av klyschor likt "en dröm som går i uppfyllelse", men jag kan med säkerhet säga att ifall han fick välja klubb så skulle det ha varit Napoli, sa Sarris agent Alessandro Pellegrini i samband med Sarris presentation.

Sarri må ha varit oerfaren, självaste Maradona må dessutom ha dömt ut honom som ”ovärdig Napoli”. Men i Sarri fick Napoli en tränare som gjort sig känd som en grovjobbare, en snillrik taktiker som kombinerade kunskap med matematik från sin ekonomiska erfarenhet. Två år senare är det ingen i Neapel som är besviken över resultatet.

”Vill inte prata om det”

Åtta matcher in på årets säsong är Napoli klubben på allt flera läppar. Det lag som Sarri under sina två tidigare säsonger har byggt upp har vunnit samtliga av sina åtta inledande matcher, tryckt in 26 mål och leder Serie A inför kvällens tidiga seriefinal hemma på San Paolo mot tvåan Inter.

En fläckfri matchrad som innebär klubbens bästa säsongsstart någonsin. Men det är framför allt sättet som laget spelar på som fått fotbollsvärlden att stämma in i hyllningskör.

Foto: TIZIANA FABI / AFP

– Efter att i tio år ha varit förälskad i Guardiolas Barcelona har jag återigen hittat ett lag som påminner mig om dem: Napoli. En del av deras spelare spelar som om det vore Playstation, sa den förre Napoli- och Juventusspelaren Jose Alfatini efter Napolis 3–1-seger mot Lazio medan Maradonas forne anfallspartner Antonio Careca valt att lyfta Sarri.

– Sarri är världsklass, den bästa och den rätta tränaren för att ta titeln tillbaka till Napoli. Nu är frågan inte längre om de spelar den bästa fotbollen i Italien, det kan till och med ett barn se att de gör. Frågan är på vilken nivå de är jämfört med resten av världen?

I många andra städer skulle en start som denna kunna lyfta folket från marken, optimismen skulle kunna nå nya höjder. Men då ska vi komma ihåg vilken stad det denna gång handlar om. När liknande scenarion tidigare har framkommit - som förra säsongen då de under lång tid utmanade Juventus - har Scudetton egentligen inte fått nämnas vid namn.

Även nu väljer de flesta att undvika blickar från det onda ögat.

– Jag vill inte prata om det, jag vill inte ens tänka på det, inledde De Laurentiis när frågan kom på tal.

– Ni vet alla att jag är vidskeplig när det kommer till de övre makterna. Så ännu mer nu när vi leder.

⁠ 20.45 lördag: Napoli-Inter, direkt på Viasat Sport.

Källor: The Guardian, La Repubblica, Gazzetta dello Sport, uefa.com, PiuEnne, These Football Times, Corriere dello Serra, Football Italia, Rai Sport

