Sändningen nere – tittarna blåstes på målet

Svenska mästarna Malmö mot Sirius på Studenternas i Uppsala.

Då blev tittarna blåsta på Alexander Jeremejeffs ledningsmål när sändningen låg nere.

Problem var ett strömavbrott som som varade i några minuter.

– Mycket irriterande så klart, säger C Mores sportchef Johan Cederqvist.

Mötet mellan Malmö FF och Sirius var inte många minuter gammal när Alexander Jeremejeff blev friställd, rundande Lukas Jonsson i målet och tryckte in ledningsmålet för Malmö FF i den nionde minuten.

Men för de som inte var på plats på Studenteras i Uppsala gick målet obemärkt förbi. Sändningen på C More var nämligen nere just då.

Bilden tillbaka

Malmö FF skrev på sitt Twitterkonto att det var problem med wifi, radio och tv-sändningen på arenan.

Några minuter senare utökade Carlos Strandberg till 2–0, men då hade en del börjar få tillbaka sin bild.

– Jag tittar själv på matchen just nu. Det är möjligt att den låg nere. Själv har jag inte sett att det var uppehåll så jag vet inte vad som hänt, säger C Mores sportchef Johan Cederqvist till Sportbladet en kvart in i matchen.

✓ Texten uppdateras