Bolltokigast av alla – försvann i tystnad

30 år senare har de något att berätta: Om jag vetat det jag vet i dag...

Tomas Andersson var Sveriges bolltokigaste grabb och Donald Almén en virtuos på träningarna bland klubbkamrater som Håkan Mild och Klas Ingesson med IFK Göteborgs ungdomslag.

Men samtidigt som lagkamraterna blev VM-bronsmedaljörer och motståndarna hyllade landslagsspelare försvann Andersson och Almén i tystnad från fotbollen.

30 år senare kan de till sist förklara varför.

– Jag minns någon Tomas. Jag kommer ihåg att jag tänkte att han gjorde det bra. Men efter 8000 kände jag själv att det här duger. Det är bra nog. Jag låg väl tvåa då efter den galningen men sen tänkte jag att han kommer inte komma lika långt inom fotbollen som mig ändå. Så han får göra 100 000 tillslag om han vill.

Fredrik Söderström är välbekant med bilden på sig själv som 14-åring från tidningen Buster. Föräldrarna var snabba med att spara urklippet som markerade fotbollstalangens imponerande prestation i föräldrarnas trädgård.

Mamma hade suttit med papper och penna och räknat samtidigt som 14-åringen jonglerade med sin fotboll. 5441 tillslag stannade Söderström på då – vid sitt personbästa senare över 8000. Det var början på en fotbollskarriär som skulle göra svensken till den portugisiska ligans bästa utländska mittfältare, Zinedine Zidanes motståndare, José Mourinhos adept och en åttafaldig svensk landslagsman.

Foto: TT Fredrik Söderström i Buster 1987 och i svenska landslaget 2003.

Men den där Tomas då? Och de fyra andra som också lyckades slå Söderströms rekord på Busters 100-klubben - tävlingen där tidningens alla läsare (och de var många) fick skicka in sina resultat till den prestigefulla och nationella utmaning om vem som kunde hålla en fotboll i luften längst – från 1987? Vad hände med dem?

Köttbulle blev hans fall

Det finns gott om historier om varför våra fotbollsstjärnor blivit just stjärnor. Zlatan Ibrahimovics spontanfotboll i Rosengård, Stefan Schwarz härdande stakettacklande och John Guidettis mördande träningsflit är allt väldokumenterat. Men det har samtidigt funnits säkert hundra andra spelare som varit minst lika stora talanger som dem. Som var lika motiverade, tränade lika hårt och lade ner lika många träningstimmar. Varför blev inte de något?

Det är en fråga jag klurat på länge. För när vi ska analysera vad som tar en spelare hela vägen till världstoppen borde det finnas lika mycket att lära av de som gick fel som av de som gick rätt. Men var börjar du egentligen för att försöka svara på den frågan?

Den 5 juli taggas jag i ett inlägg från Twitter-kontot Busternostalgi . De har grävt fram tidningens nu 30 år gamla 100-klubbenranking. Landslagsmeriterade Fredrik Söderström är med – men bara som femma. Jag bestämmer mig därför för att hitta de fyra som var före honom.

Det är inget snack om att de hade bolltalang. Tomas Andersson, som toppar listan, gjorde 12 600 tillslag på bollen innan den föll i marken. Det ska visa sig att en köttbulle blev hans fall. Men de fyra bollkonstnärerna kommer inte bara att berätta om spruckna drömmar och närmast ofattbar besatthet. De kommer också presentera fyra skilda förklaringar till varför de inte nådde Fredrik Söderströms fotbollshöjder på planen. Trots att en faktiskt delade rum med Håkan Mild samt var klubbkamrat med Klas Ingesson och en annan skulle testa sina krafter mot Johan Mjällby i en semifinal på Råsunda.

Foto: PRIVAT Peter Tegnér 1987 och topplistan i Buster samma år.

Blev J-O Waldners motståndare

Peter Tegner från Kroppefjälls IF väster om Värnen är den förste som svarar. Han gjorde 10 006 tillslag i rad på den flygande bollen.

– Det var lite vadslagning i samband med en stadsfest hemma på torget i Mellerud. Dum som jag var så ställde jag mig och gjorde 10 006 tillslag innan jag la ner bollen. Sen var det en släkting som skickade in det till Buster utan min vetskap, säger Tegner.

Varför menar du att det var dumt?

– Just att jag stått där på torget och gjort 10 000 har jag fått höra titt som rätt sedan dess. Det är lite allmän känt på den här lilla orten. Jag tycker mest att det känns pinsamt. Men gjort är gjort.

Tegners fotbollskarriär visar sig ha slutat i division 5 men så var Mellerud-sonen förmodligen aldrig skapt för att spela fotboll heller. Mamma Birgitta Tegner och pappa Tony Larsson har tillsammans sex SM-guld i bordtennis och därför var det kanske inte så konstigt när sonen Peter snabbt prioriterade bort fotbollen för pingisen.

– Men jag blev inte så himla bra där heller. Jag tillhörde väl fel generation som fick tampas med Waldner och Persson. På den tiden hade vi 10-20 stycken spelare i världseliten och jag var i skiktet bakom dem. Jag har mött de flesta av dem men var nog aldrig riktigt nära att röra dem.

Foto: PRIVAT Tomas Nilsson.

Inte heller Tomas Nilsson, med 10 000 tillslag på Buster-listan från 1987, blev någon stjärna men det visar sig att han ändå har lyckats hålla sig kvar inom idrotten. Strömtorp IK-spelarens karriär tog slut i junioråldern när yrket som sportjournalist tog över.

– Men jag tror inte fotbollsvärlden gick måste om någon stor spelare på något sätt. Eller jag är övertygad om att fotbollsvärlden inte gjorde det. Jag tror framförallt att det handlade om bristande talang, jag hade inte tempot helt enkelt, men sedan hade jag inte haft motivationen att träna så mycket heller.

Nilsson erkänner att han fortfarande kan drömma sig bort när han nu bevakar fotbollen från sidlinjen för Karlskoga Tidnings räkning men att beskriva de unga proffsdrömmarna som särskilt realistiska tycker han är fel.

Jag börjar samtidigt tvivla på hela den här artikelidén. Kommer det sluta med fyra tidigare talanger som helt enkelt saknade intresse eller talang för att lyckas? Kan det vara så enkelt?

Foto: PRIVAT Donald Almén.

”Var som Columbus på världsseglats”

Donald Almén svarar med en lugn stämma som jag tänker måste tillhöra en 70-åring med ett helt livs erfarenheter i bagaget. Donald är dock bara 47 år men det ska visa sig att han mycket riktigt är en man som kommit till insikt gällande många saker i sitt liv. Fotbollen är en av dem.

Han vet varför hans fotbollskarriär försvann och det berodde varken på bristande talang eller svag träningsvilja.

– Jag var en sådan där som gjorde allt dygnet runt med en fotboll. Det här med jonglerandet var något jag gjorde mellan att jag tränade. Jag tränade väldigt mycket.

Talangen var också tillräcklig för att ta honom från byn Rävlanda mellan Göteborg och Borås till IFK:s då ledande ungdomsakademi. Klubbkamraterna hette Håkan Mild, Jonas Olsson, Mikael Nilsson och Klas Ingesson.

– Så fort jag kom till Göteborg blev jag en ängslig figur, tyvärr. Baserat på insatsen på träningarna fick jag alltid vara med, åka på cuper och spela med de äldre men de som nådde hela vägen hade också en begåvning som jag saknade. När det gällde sakerna vi gjorde på träning hade jag ambitioner och trodde att jag skulle gå hela vägen men så fort det blev match låste det sig.

– När jag som 14-åring började åka från vår by med 2000 invånare hade jag aldrig varit i Göteborg innan. Bara att ta sig till en match var som Columbus på världsseglats. Många gånger hade jag ont i huvudet när jag skulle spela match, det fanns många sådana aspekter. Jag hade en enorm utvecklingskurva men när jag väl kom dit tog det stopp och det är bara någon någon enda gång som någon kunnat förstå men de personerna finns inskrivna för evigt för mig. De förstod att det var något med Donald. Om jag bara hade vetat vad jag vet i dag...

”Historia med min far som är anledningen”

Donald Almén beskriver Klas Ingesson som ”fruktansvärt snabb” men trycker annars framförallt på den gamle VM-hjältens mognad redan i unga år. Samma ord som han också använder när han talar om sin gamla rumskompis från IFK Göteborgs sommarläger Håkan Mild.

– Man märkte redan tidigt att han dels hade en tidig mognad, du förstod att han redan var en vuxen man på något sätt, och sedan hade han sin enorma seriositet. Men mognaden var det främsta.

Varför saknade du den mognaden?

– Jag vet varför, men det är väldigt personliga saker som har med min far att göra. Väldigt grundläggande handlar det om att om du misslyckas så finns inte någon morgondag. Det är väldigt, väldigt allvarligt och hämmande. Där är skillnaden mellan att vara en virtuos på en träningsplan och en mus på match. Det är en historia jag har med min far som är anledningen, en saknad på många plan. Det är också min kliniska erfarenhet, att sådana här saker ofta har med uppväxt och hur man tar sig an saker att göra.

Donald Almén fostrades i samma fotbollsmiljö som Mild och Ingesson men när klubbkamraterna sedan tog VM-brons med Sverige 1994 hade Almén redan slutat spela. Efter några år i IFK fortsatte karriären med Gais i allsvenska reservlagsserien innan den rundades av med Mölnlycke i division 2.

– Då tappade jag sugen. När jag sedan upptäckte det intellektuella livet och böckernas värld blev jag saligt glad. Jag hittade mig själv.

Det Donald Almén hittade var psykologin och en ny förståelse för såväl sig själv som sin fotboll. Han är i dag lärare i psykologi och psykoterapi samt professionell psykoterapeut med mottagning i Göteborg.

– Ibland tar jag emot fotbollsspelare som lider av prestationssvårigheter. Där har jag också kunnat omsätta mina egna erfarenheter. Det är komplexa saker som kräver många nyanser men jag har igenkänt hos mig själv att när jag upplever att ”här står något på spel och jag vill vinna” så händer något med mig. Jag kallar det att möta världens blick, att stå ut med att bli bedömd. För mig blev det förbud, att jag inte vågade och spelade säkert och då syns man inte. Man blir bara någon slags stabil gubbe. Någon pålitlig som löningen den 25:e men inte något mer. Jag tricksade, höll på med finter och var duktig men kunde inte översätta det till praktik i matchsituationer, eller i alla fall mycket sällan.

Vad hade Klas och Håkan psykologiskt?

– Det är bara att vända på det. Att göra något även under press och att även under förväntan lyckas vara personlig. Att man är trogen sin stil och sitt spelsätt men även kan ta instruktioner. Man sviker inte sitt begär utan vet att ”så här spelar jag fotboll och går det inte så går det inte”. I mitt fall var det ”så här spelar jag fotboll men jag vågar inte”.

För Donald Almén satte det psykologiska stopp. För Tomas Andersson skulle det visa sig finnas rent medicinska förklaringar men även IFK Täby-talangen tvingades vänta många år innan han förstod var som egentligen hade gått fel.

Foto: PRIVAT Tomas Andersson.

”Gav upp karriären som tolvåring”

Tomas Andersson beskriver själv hur han var den mest bolltokige ungen i hela Sverige. Förstaplatsen på Buster-listan 1987 med 12 600 tillslag gör det svårt att ifrågasätta den uppfattningen.

– Jag var helt tokig. Jag tror jag höll på med bollen sex-sju timmar varje dag. När familjen skulle se på tv på kvällen kunde jag inte sitta still med dem i fem minuter. Istället höll jag till i hallen hela kvällarna timme efter timme med bollen. Jag utmanade mig själv att träffa den stolpen eller det trappsteget och du får ju väldigt bra bollkontroll när du leker med bollen så timme efter timme och år efter år.

Det är en underdrift att säga att Tomas Andersson hade bra bollkontroll och besattheten till fotbollen gav även resultat ute på planen. I Stockholm fanns då överlägsna Brommapojkarna, Bele med stjärnan Johan Mjällby och IFK Täby med Tomas Andersson.

– Jag var helt fixerad vid att bli fotbollsspelare och har tänkt mycket i efterhand på hur jag kunde vara så elitinriktad när jag var så jäkla liten. Redan när jag var elva-tolv år kände jag egentligen att jag var som bäst. Jag gick från Frej till IFK Täby och kände redan på första träningen att jag kunde göra vad som helst. Jag gjorde 12-13 mål när jag skulle testspela. Tränaren sa direkt att ”du får vara forward i laget”. Sen var jag det.

Men samtidigt som Tomas toppar var höga så var hans dalar avgrundsdjupa. Han beskriver själv hur minsta motgång kunde krossa hela hans värld.

– Jag gav upp karriärsdrömmen när jag var tolv år. Det är komiskt men sant. Det fanns bara ett lag i mina tankar då och det var Djurgården. Det var det eller ingenting. Mamma ringde Dif men sa sen att ”nej, det blir för långa resor. Du får spela i IFK Täby”. Jag blev helt knäckt. Man kan ju inte bli fotbollsspelare i IFK Täby. De ligger ju i division 4!

Seniorlaget alltså. Tomas Andersson var fortfarande bara tolv år men han tänkte eller fungerade inte som alla andra pojkar.

”Trodde hon skulle kasta in köttbullen”

Ta Buster-rekordet till exempel. Vem ställer sig egentligen och jonglerar med bollen 12 000 gånger?

– Jag hade tänkt hålla på längre. När jag var uppe på 12 500 hade det gått två timmar och jag tänkte köra i alla fall en timme till. Men då kom Sussi, en 16-årig tjej, och frågade om jag ville ha köttbullar. Jag trodde att hon skulle kasta in dem i munnen på mig men hon kom med en på en gaffel, det puckot. Då var jag tvungen att titta på den och sedan låg bollen plötsligt på marken. Som vi skrattat åt det efteråt.

Det var därför inte heller med stolthet som Tomas sedan fick se sitt namn högst upp på Buster-listan för de där 12 000 tillslagen var ingenting han var helt nöjd med.

– Jag skickade in den men de hörde av sig och ville ha en bild på ansiktet och det var jag kluven till. Jag var lite blyg av mig men tänkte att det måste ju ändå vara korrekt. De kan inte ha rekordet på 10 000 när jag gjort 12 000. Det står ju fel i tidningen så jag måste skicka in.

Precis som på fotbollsplanen var Tomas Andersson stenhård mot sig själv. Ett misstag eller en motgång var någonting han aldrig kunde acceptera. Förlusten mot Johan Mjällbys Bele i semifinalen av en stor turnering på Råsunda svider fortfarande. Därför blev den korta fotbollskarriären som en känslomässig berg och dalbana fram tills Täby-talangen lade skorna på hyllan vid 18 års ålder.

– Sista året när jag var 18 år var jag inte bra. Jag fick inte fram passningarna och förstod inte vad det berodde på. Sedan upptäckte jag när jag mönstrade för att göra lumpen att jag hade otroligt svaga benmuskler. Han som undersökte mig sa verkligen att jag var bland de allra sämsta, långt under medel, på den punkten. Det kom som en stor överraskning för jag hade väldigt bra värden på resten av kroppen.

Det som hade hänt var att Tomas redan som 14-åring tränat sönder sig själv.

– Jag tränade allt då. Jag körde fotboll och friidrott på sommaren och hockey på vintern och när idrotterna hade uppehåll så gjorde jag egna träningsprogram åt mig själv. Det var mycket styrketräning och hopp och det var därför jag hoppade sönder mitt knä. Jag fick ett hopparknä och vi bokade tid för röntgen men när de skulle undersöka det så satte de maskinen på helt fel ställe på knäet och jag sa aldrig till. I dag har jag ju läst att man ganska enkelt kan operera sådant. Det känns ju jäkligt synd att jag aldrig gjorde det.

”Hörde ihop med att jag har ADHD”

Tomas Anderssons omänskliga driv var inte bara hans framgångsfaktor – det blev också hans fall. Men vad drev egentligen ett litet barn att träna så hårt att han förstörde sin egen kropp? Att ägna sex-sju timmar i ensamhet varje dag åt att jonglera med en fotboll? Vad drev Tomas Andersson att bli Sveriges mest bolltokige pojke?

Fler år efter att karriären tog slut fick Tomas svar på de frågorna.

– Fixeringen vid bollen hörde ihop med att jag har ADHD. Det var också därför jag trasade sönder mitt knä, har jag förstått nu i efterhand. Jag skapade brutala träningsprogram åt mig själv.

När fick du reda på det?

– Det var senare i livet. ADHD är en sjukdom som är väldigt osynlig för omgivningen och du kan också dölja den väldigt väl själv. På den tiden visste inte heller någon vad det var. Det fanns ingen kunskap. Det är först på 2000-talet som de börjat fånga upp barn som har ADHD i skolan men jag har också en speciell variant där jag inte är lika utåtagerande. Man har en hyperaktivitet men är ändå inte så störande för omgivningen så att det märks.

I efterhand är det lätt att förstå varför Tomas Andersson stod de där timmarna med bollen i hallen istället för att se på tv med sin familj. Hur han kunde bli så uppslukad i det han gjorde att han tränade sönder sig själv. Hur framgångarna blev vardag men motgångarna omöjliga att hantera. Allt går att förklara med hans då okända sjukdom.

Men när Tomas Andersson var Sveriges bolltokigaste barn var det ingen som förstod. Resultat blev att han tvingades leva ensam med sin sjukdom.

– Man skäms väldigt mycket över sakerna som är negativa, som är nedsättningen i sjukdomen. Det är väldigt svårt att klara av vardagspraktiska saker. Väldigt enkla saker som en treåring klarar, som att städa, hålla ordning på saker och allt möjligt hemma. Samt att hålla kvar relationer.

Tomas beskriver hur han kan fokusera fullständigt på saker som motiverar honom men är det något han är sämre på blir det totalt omöjligt. Att jonglera med en fotboll över 12 000 gånger blir lättare än att betala en räkning.

– Det är därför många med ADHD ofta pajar sin ekonomi. Till slut orkar man inte ens öppna posten. Man ger upp så fort det blir en motgång. Det var därför jag aldrig fixade knäskadan. Det är ju helt knäppt egentligen.

”Mycket sårbara och ensamma”

Tomas Andersson och Donald Almén var båda tveklöst två av Sveriges mest bolltekniska fotbollsungar. I alla fall när det kommer till jonglering. Men de beskriver båda hur de försvann och tappade suget när ingen uppmärksammade eller förstod deras problem.

Den enkla frågan vad som hände med killarna från Buster lämnar mig nu med nya frågor. Jag ringde fyra personer – hälften av dem fick sina karriärer förstörda av saker som varken hade med bristande talang eller dålig träningsdisciplin att göra. Hur många fler finns det då inte?

Varför såg ingen att det var något speciellt med Tomas och Donald? Får ungar med samma problem som just nu springer runt på våra fotbollsplaner med stora drömmar men snåriga vägar dit bättre hjälp?

Foto: JOHANNA PETTERSSON Killen som lyckades: Fredrik Söderström i landslaget tillbammans med Marcus Allbäck och Henrik Larsson.

Donald Almén, som nu alltså bland annat jobbar med fotbollsspelare med liknande psykologiska spärrar som han själv en gång hade, är inte säker på det.

– Lösningen är att en tränare förstår vad detta är för en person men jag tror det är eftersatt. Jag talar i dag ofta med idrottsmän som tror de har depressioner men där det egentligen har med sådana här saker att göra. Jag vill inte ens föreställa mig hur det är att vara idrottsstjärna nu. Jag tror det var väldigt mycket söndagsskola på min tid men nu tror jag att det är knallhårt. Upplevelsen att bara vara sin prestation gör oss människor mycket sårbara och ensamma, säger Donald Almén.

Almén ser i dag också psykologiskt spärrar även hos spelare som objektivt sätt lyckats med sin fotboll.

– Allsvenskan är många gånger en grå massa trots att det finns gott om personer där som varit stjärnor i många lag innan de hamnat där. Men sedan finns det dem som, något förenklat och kortfattat, har förmågan och vågar vila i sin personlighet . Du ser på Zlatan var det tagit honom. Sedan är han en träningsprodukt också, det finns många aspekter och han är ett unikum på många sätt, men man måste våga vara personlig i sitt fotbollsspel också. Jag tror att de som lyckas har talang och begåvning men också att de vilar i något som också kanske kan kallas att världen är förutsägbar. Samtidigt tror jag att de här personerna inte reflekterar kring det utan att det är någon självklarhet för dem.

Du menar att de omedvetet därmed undviker psykologiska spärrar som stoppar andra?

– Absolut. Jag har känt igen just de aspekterna i träning kontra match och prestation. I mitt fall handlade det om en historia med mig. Jag tänkte att jag ska minsann försöka men jag hade också svårt att få ledares förtroende eftersom jag framstod som lite underlig. Jag var lite för tyst men det var inte jag utan det som pågick i mig. Jag ville ha hur mycket hjälp som helst men sände inte ut det. Istället blev jag lite streberaktig. För mig handlade det om bristande självkänsla och väldigt grundläggande grejer psykologiskt. En rädsla för att misslyckas. Det gjorde mig väldigt anonym och till en udda fågel i sammanhanget. Jag gjorde inget avtryck och jag har väldigt svårt att se att till exempel Håkan Mild minns mig i dag.

Håkan Mild: Visst minns jag honom

Men hur anonym var egentligen Donald Almén? Tvingade hans psykologiska spärrar honom så långt in i mörkret att hans gamla lagkamrater, som Donald själv tror, inte ens minns honom?

– Donald Almén! Ja, en 70:a från Rävlanda. Visst minns jag honom, säger VM-bronsmedajören Håkan Mild med påtaglig entusiasm när jag nämner Donalds namn.

Vad minns du av honom?

– Att vi delade rum och hade väldigt roligt där på sommarproffsen. Men jag minns inte så mycket av det fotbollsmässiga eftersom han var ett år äldre än mig och jag därför aldrig spelade med honom, inte i Göteborgslaget heller. Men jag tror han var hyfsat lång och att han gick till Gais sen. De hade bra 70:or då. Och så var han vänsterfotad!

Jag ringer Donald igen.

Är du vänsterfotad?

– Ja! Det är en ynnest att få vara vänsterfotad i fotboll. Hur vet du det?

Håkan Mild sa det.

– Har du pratat med honom? Och han mindes mig? Det var förvånande. Men då blir jag lite glad.

Tricksar du något i dag?

– Ja, jag tycker att det är meditativt och kan köra lite grand. Men ungarna tycker ju att det ser stenålder ut nu. Men slänger du ut en boll är jag blixtsnabb. Allt man kunde då kan man nu. Det är som att cykla. Det sitter där.