Journalister om VNL: "Det är orättvist"

MANCHESTER. Premier League-ikonen Jamie Carragher menar att Victor Nilsson Lindelöf får svårt att ta en plats i Manchester United.

Men andra engelska journalister anser att det är fel att döma ut försvararen redan.

– Det är orättvist att säga att han är en misslyckad värvning. Det är fel att säga att han inte har en framtid i klubben, säger BBC:s Simon Stone.

Victor Nilsson Lindelöf hade fram till matchen mot Benfica igår spelat samtliga tre gruppspelsmatcher i Champions League. Men efter misstaget mot Huddersfield petades mittbacken.

Premier League-ikonen Jamie Carragher menade i Viasat att 23-åringen inte har tagit chansen när han har fått den, och att han kommer få svårt att ta en plats framöver.

Men när Sportbladet pratar med andra engelska journalister låter det annorlunda.

– Det är orättvist att bedöma honom på så kort tid. Men vi lever i en värld med påtryckningar, bland annat från sociala medier. Managers får tio matcher, det är orättvist. Vissa får färre matcher. Du måste kunna leva med det. Om du ska ha en objektiv syn måste du ta ett steg tillbaka och komma ihåg att de köpte honom för att han en är en bra spelare, han måste få chansen att bevisa att han är en bra spelare, säger BBC:s Simon Stone.

– Det är orättvist att säga att han är en misslyckad värvning. Det är orättvist att säga att han inte har en framtid i United. Man måste ge honom tid och bedöma honom efter en längre tid, förmodligen i slutet av nästa säsong. Då vet vi om han är en spelare som gör 200 eller 22 matcher för Manchester United.

"Han visste inte vad han skulle få"

Simon Stone lyfter fram Nemanja Vidic som ett tydligt exempel på en spelare som hade det tufft i början.

– Han var fenomenal, alla tycker det. Han kommer hit i januari, men han var inte ordinarie under sex månader. Det var först under andra säsongen han började spela bra. Det har varit så med många spelare som har flyttat till England. Under första säsongen lär du dig saker, både dåliga och bra, säger Stone.

Enligt Stone så kommer inte misstaget mot Huddersfield att knäcka Nilsson Lindelöf. Men han anser att försvararen har hamnat i en speciell situation.

– Jag tror inte att Mourinho tvivlar på hans förmågor, men han visste inte vad han skulle få de första omgångarna - så då körde han med erfarenhet. De vinner matcher, han vill inte ändra i laget.

– Jag kan tänka mig att Nilsson Lindelöf blir nervös och känner press när han spelar. Han vet att han bara har en chans. Om han inte gör bra ifrån sig så åker han ur laget. I det läget tror jag Lindelöf är just nu. Det är inte så att United tänkte att han var en fantastiskt spelare, men att han nu är värdelös och de gjorde ett misstag när de köpte honom.

Stuart Mathieson gick nyligen i pension, men innan dess arbetade han på Manchester Evening News och bevakade United i 22 år.

– Om Lindelöf hade spelat varje match och United hade förlorat varje match med tre-fyra mål så hade det inte varit orättvist att kritisera Lindelöf. Men i det här läget så har han inte spelat tillräckligt med matcher för att kalla honom en flopp. Jag tror att han kommer att lyckas. Han är en för bra spelare, han är i en för bra klubb och det finns för många exempel som han kan ta lärdom från, säger Stuart Mathieson.

Rätt att peta Nilsson Lindelöf

Mathieson menar att det i nuläget är rätt av Mourinho att plocka bort Nilsson Lindelöf från startelvan.

– Jag tycker att han ska använda honom i Champions League och cuper ett tag till, det är rätt av Mourinho att inte ha kvar honom i skottlinjen. Det passar Lindelöf bättre, han måste vänja sig vid engelsk fotboll. Jag tycker inte att brittisk media har varit så tuff mot honom. Sen tror jag inte att han tycker att han har varit bra i alla matcher heller, om han skulle vara helt ärlig.

