Allsvenskans supportrar får eget pris

Foto: DANIEL STILLER / BILDBYR N

Prisutdelningen Allsvenskans Stora Pris har årligen anordnats sedan 2013.

Nu står det klart att supportrarna för första gången får ett eget pris att dela ut.

Det till årets bortasektion.

I ett samarbete mellan C More, Offside och Svensk Elitfotboll lanserades 2013 Allsvenskans Stora Pris. Prisutdelningen går ut på att en jury beståendes av de Allsvenska lagens kaptener och tränare samt 32 utvalda journalister utser vinnare i kategorier som årets tränare, årets mest värdefulla spelare och den bästa spelaren per lagdel.

Men nu utökas utdelningen med ytterligare en kategori. Tillsammans med Svensk Elitfotboll och säkerhetsansvariga kommer de 16 Allsvenska lagens supportrar från och med i år att få rösta fram årets bortasektion.

– Supporterskapet och stämningen som supportrarna skapar är en tydlig framgångsfaktor för svensk fotboll. Det är en självklarhet att få erbjuda dessa representanter möjligheten att prisa den förening som varit mest utmärkande kring service, säkerhet, mottagande och gästvänlighet, säger Kaveh Sarvari, ansvarig för evenemangsutveckling på Svensk Elitfotboll, till Fotbollskanalen .

En medveten satsning

Inför säsongen 2017 tog den Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) fram ett dokument för att förbättra bortasektionerna i svensk fotboll. Syftet var att försöka höja publiksiffrorna på bortamatcherna och ännu bättre stämning på de svenska arenorna. Steget att dela ut ett pris till den bästa bortasektionen är en uppföljning på denna satsning som SFSU är stolta över.

– För SFSU är detta en självklar utveckling då fotbollen är så mycket mer än vad som sker på plan, fotbollen är också den kraftfulla rörelsen som engagerar och aktiverar miljoner människor utanför planen, säger SFSU-ordföranden Sofia Bohlin till Fotbollskanalen.

Allsvenskans Stora Pris går av stapeln den 7 november.