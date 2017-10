Zlatan: ”Knäskadan gjorde det enkelt...”

Zlatan Ibrahimovic tvekade om sin framtid i Manchester United.

Men den allvarliga knäskadan fick honom att fortsätta, berättar 36-åringen för Sky Sports .

– Jag tänker inte kliva ut haltandes, säger Zlatan.

Zlatan Ibrahimovic , 36, anslöt till Manchester United förra sommaren och spelade under sin första säsong hem tre titlar – Community Shield, ligacupen och Europa League – i den engelska storklubben.

Men avslutningen blev inte vad den svenske anfallaren hoppats på.

Ibrahimovic ådrog sig en allvarlig knäskada under ett Europa League-möte med Anderlecht i april och beräknas vara tillbaka runt nyår.

”Skadan gjorde det enkelt”

Men knäskadan påverkade också svenskens klubbval i somras.

I en intervju med vännen och Sky Sports-experten Thierry Henry (spelade ihop i Barcelona 2009) berättar svensken att han tvekade om sin fotbollsframtid, men att knäskadan fick honom att fortsätta.

– I det ögonblicket det hände var det enklare för mig att säga att jag skulle komma tillbaka eftersom jag fick en utmaning. Utmaningen var aldrig att jag fick en allvarlig skada och att alla tvekade. När det hände triggade det mig ännu mer eftersom det gav mig energi och ett mål. Jag ville se vad jag kunde åstadkomma och hur långt jag kunde pressa min kropp, säger Zlatan i intervjun.

Svensken hade ett ettårskontrakt som löpte ut 1 juli och det talades länge om en flytt till MLS. Men i augusti deklarerade Manchester United att man kommit överens om ett nytt ettårskontrakt.

– De senaste åren, när jag tänkt på hur många år jag har kvar, har jag tvekat. Men skadan gjorde det enkelt för mig. Jag hade ett mål och det var att komma tillbaka och spela. Jag kommer att sluta precis så som jag började. Jag tänker inte kliva ut haltandes. Jag kommer att lämna på det sätt jag vill lämna – om jag så måste gå på vatten, säger 36-åringen.

Vill vinna Premier League

Och målsättningen med comebacken är redan satt.

Att vinna Premier League.

– Allt som jag byggde upp under den första säsongen – där vi vann tre titlar – förstördes av att slutet inte var det avslut jag, eller någon annan, ville ha. Speciellt med tanke på hur säsongen gick. Målet är Premier League, det är det jag vill avsluta med. Allt jag startade under den första säsongen kommer vi att avsluta under den andra, säger Ibrahimovic.

