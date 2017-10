Onsdagen den 8 november

18.00: Sverige-Tjeckien, Behrn Arena, Örebro

20.15: Schweiz-Kanada, Bieler Tissot Arena, Biel

Torsdagen den 9 november

17.30: Finland-Ryssland, Hartwall Arena, Helsingfors

Fredagen den 10 november

14.00: Tjeckien-Schweiz, Hartwall Arena, Helsingfors

17.30: Kanada-Sverige, Hartwall Arena, Helsingfors

Lördagen den 11 november

12.30: Schweiz-Ryssland, Hartwall Arena, Helsingfors

16.30: Finland-Sverige, Hartwall Arena, Helsingfors

Söndagen den 12 november

12.30: Ryssland-Tjeckien, Hartwall Arena, Helsingfors

16.30: Finland-Kanada, Hartwall Arena, Helsingfors

Landskamperna direktsänds i TV4-kanalerna TV12, C More Hockey, TV4, C More Live.

Alla matchtider ovan anges i svensk tid.