Wennberg hjälte – efter märkliga målet

Förlängning mellan Minnesota och Columbus.

Då blev Alexander Wennberg, 23, stor hjälte för Columbus – med nattens märkligaste mål.

– Jag ville bara ha in den i mål, säger svensken till klubbens Youtube-kanal.



1 av 2 | Foto: Jim Mone / TT / NTB Scanpix

Alexander Wennberg , 23, gör sin fjärde säsong i NHL och öste in poäng för Columbus Blue Jackets i fjol. Totalt svarade svensken för 80 poäng och blev lagets assistkung med 46 målgivande passningar.

Och han har fått en fin start även på årets säsong.

Natten till söndagen avgjorde han bortamötet med Minnesota Wild med nattens märkligaste mål.

Videogranskadades

Knappa minuten in i förlängningen avlossade Artemi Panarin bössan mot hemmakassen och såg pucken studsa på en motståndare och via magen/bröstet på Wennberg och in i mål, 5–4.

Columbus jublade, hemmaspelarna protesterade – och målet godkändes efter videogranskning.

– Jag ville bara ha in den i mål och hade lite tur. Vi visste inte om det skulle räknas eller inte. En riktigt skön seger, säger Wennberg till Columbus Youtube-kanal efter sitt första mål för säsongen.

”Vårt jobb”

Columbus hämtade in ett tvåmålsunderläge i tredje perioden och innan dess hade Wennberg även svarat för en assist – hans fjärde på fem matcher.

– Vårt jobb är att producera och det gör vi. Vi har en bra mentalitet och slutar aldrig att kämpa, säger han.

Columbus ligger tvåa i den östra konferensen, med sämre målskillnad än New Jersey Devils.

✓ Se fler höjdpunkter på viasatsport.se och matcherna live eller 48 timmar i efterhand på viaplay.se

FAKTA NATTENS RESULTAT

Arizona–Boston 2–6 (1–1, 0–3, 1–2)

Arizona: Mario Kempe, Oliver Ekman–Larsson (1). Målvakt: Louis Domingue 79,3 procent. Boston: David Pastrnak, Jake DeBrusk, Zdeno Chara, Brad Marchand, Tim Schaller, Anders Bjork. Målvakt: Anton Chudobin 93,5 procent.

Publik: 14 810. Chicago–Nashville 2–1 e förl(0–0, 0–1, 1–0, 1–0)

Chicago: Patrick Sharp, Brandon Saad. Målvakt: Corey Crawford 97,4 procent. Nashville: Filip Forsberg (5). Målvakt: Pekka Rinne 94,3 procent.

Publik: 21 564. Minnesota–Columbus 4–5 e förl(1–1, 2–1, 1–2, 0–1)

Minnesota: Tyler Ennis 2, Eric Staal, Landon Ferraro. Målvakt: Devan Dubnyk 85,7 procent. Columbus: Zach Werenski (Alexander Wennberg), David Savard, Cam Atkinson, Josh Anderson, Wennberg (1). Målvakt: Sergej Bobrovskij 81 procent.

Publik: 19 064. Dallas–Colorado 3–1 (0–0, 2–0, 1–1)

Dallas: Esa Lindell, Jamie Benn, Tyler Seguin. Målvakt: Ben Bishop 95,7 procent. Colorado: Matt Duchene. Målvakt: Semjon Varlamov 94,3 procent.

Publik: 17 967. Winnipeg–Carolina 2–1 (1–1, 0–0, 1–0)

Winnipeg: Bryan Little, Nikolaj Ehlers. Målvakt: Connor Hellebuyck 96,6 procent. Carolina: Jeff Skinner. Målvakt: Scott Darling 90,5 procent.

Publik: 15 321. Tampa Bay–St Louis 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

Tampa Bay: Nikita Kucherov, Tyler Johnson. Målvakt: Andrej Vasilevskij 96,6 procent. St Louis: Vladimir Tarasenko. Målvakt: Jake Allen 92,6 procent.

Publik: 19 092. Pittsburgh–Florida 4–3 (1–0, 2–2, 1–1)

Pittsburgh: Sidney Crosby 2, Greg McKegg, Patric Hörnqvist (2). Målvakt: Matt Murray 93,5 procent. Florida: Jonathan Huberdeau 2, Aaron Ekblad (Vincent Trocheck). Målvakt: James Reimer 87,9 procent.

Publik: 18 582. Philadelphia–Washington 8–2 (2–1, 3–1, 3–0)

Philadelphia: Sean Couturier 2, Scott Laughton 2, Claude Giroux 2, Wayne Simmonds, Valtteri Filppula. Målvakt: Brian Elliott 91,3 procent. Washington: Jakub Vrana, Nicklas Bäckstrom (3). Målvakt: Philipp Grubauer 78,4 procent.

Publik: 19 817. San Jose–NY Islanders 1–3 (1–1, 0–1, 0–1)

San Jose: Kevin Labanc. Målvakt: Aaron Dell 90,9 procent. NY Islanders: Anders Lee, Brock Nelson, Cal Clutterbuck. Målvakt: Thomas Greiss 97,6 procent.

Publik: 17 562. Los Angeles–Buffalo 4–2 (0–1, 1–0, 3–1)

Los Angeles: Dustin Brown, Tyler Toffoli, Drew Doughty, Tanner Pearson, Målvakt: Jonathan Quick 92,0 procent. Buffalo: Zemgus Girgensons, Jack Eichel. Målvakt: Robin Lehner 89,7 procent.

Publik: 18 230. Vancouver–Calgary 2–5 (1–1, 0–2, 1–2)

Vancouver: Derek Dorsett, Brock Boeser. Målvakt: Jacob Markström 81,5 procent. Calgary: Mark Giordano, Travis Hamonic, Sean Monahan, Johnny Gaudreau, Dougie Hamilton. Målvakt: Mike Smith 92,9 procent.

Publik: 17 074. Edmonton–Ottawa 1–6 (0–2, 0–1, 1–3)

Edmonton: Adam Larsson (1). Målvakter: Cam Talbot 82,6 procent, Laurent Brossoit 75 procent. Ottawa: Mike Hoffman 2, Derick Brassard, Zack Smith, Chris Wideman, Kyle Turris. Målvakt: Mike Condon 97,2 procent.

Publik: 18 347. NY Rangers–New Jersey 2–3 (0–0, 1–2, 1–1)

NY Rangers: Rick Nash, Kevin Shattenkirk. Målvakt: Ondrej Pavelec 84,2 procent.. New Jersey: Adam Henrique, Miles Wood, Drew Stafford. Målvakt: Keith Kinkaid 93,5 procent.

Publik: 18 006. Montreal–Toronto 3–4 e förl(2–2, 1–1, 0–0, 0–1)

Montreal: Jeff Petry, Alex Galchenyuk, Jonathan Drouin, Målvakt: Carey Price 81,8 procent. Toronto: Auston Matthews 2, James van Riemsdyk, Patrick Marleau. Målvakt: Frederik Andersen 91,2 procent.

Publik: 21 302. (TT) Läs mer