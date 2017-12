Här är den svenska truppen till JVM

Nylander inte med - förfrågan har ställts

På onsdagen tog förbundskapten Tomas Montén ut bruttotruppen som ska försöka plocka hem det första JVM-guldet på sex år.

Där fanns varken Jesper Bratt eller Alexander Nylander med.

– Skulle det vara så att ”Alex” blir tillgänglig så tar vi emot honom. Där finns det inga tveksamheter, säger Montén under presskonferensen.

Foto: TT / Bildbyrån Rasmus Dahlin, Lias Andersson och Elias Pettersson uttagna till JVM

Den stora snackisen inför uttagningen har varit kring Alexander Nylanders vara eller icke vara i den svenska truppen. Nylander, som spelar i Rochester Americans i AHL, har länge varit osäker då frågan ligger i Buffalo Sabres, som äger honom, händer ifall de vill släppa spelaren eller inte.

Nylander, som gjort två JVM-turneringar tidigare och stått för 21 poäng (9+12) på 14 matcher, ligger på en tionde plats på listan över Sveriges bästa poängplockare i JVM de senaste 40 åren.

Frågan är om det blir några fler JVM-poäng för 19-åringen den här vintern.

Nylander inte uttagen

Under presskonferensen kom nämligen beskedet att Nylander inte är uttagen. I alla fall inte i nuläget.

– Alexander har haft en ryckig säsong, och bara spelat runt 5–6 matcher i AHL. Vi har ställt frågan till Buffalo hur de ställer sig till ”Alex”, och det är där vi är nu, säger Montén.

Ifall Buffalo bestämmer sig för att släppa Nylander så tas han emot med öppna armar.

– Där finns det inga tveksamheter. Men som sagt, vi har ingen aning. De (Buffalo) har svarat att de lämnar besked när de känner sig mogna för det.

”Han är för viktig för Jersey”

När det gäller Jesper Bratt var svaret no-no redan från början.

– Han kommer inte att spela JVM. Han är så pass viktig för New Jersey. De vill behålla honom vilket är fullt förståeligt. Han spelade ju i deras förstalina så sent som i går, säger Montén under presskonferensen.

26 spelare, tre målvakter, åtta backar och femton forwards, ingår i bruttotruppen som förbundskapten Montén tagit ut. Innan JVM drar igång på annandag jul ska truppen dock bantas ner till 23, där två forwards och en back kommer tvingas lämna laget.

Den svenska truppen i sin helhet:

✓ MÅLVAKTER

Filip Gustavsson (Luleå), Filip Larsson (Tri-City Storm), Olle Eriksson Ek (Färjestad)

✓ BACKAR

Rasmus Dahlin (Frölunda), Timothy Liljegren (Toronto Marlies), Erik Brännström (HV71), Jacob Moverare (Mississauga Steelheads), Jesper Sellgren (Modo), Filip Westerlund (Frölunda), Gustav Lindström (Almtuna), Linus Högberg (Växjö)

✓ FORWARDS

Elias Pettersson (Växjö), Lias Andersson (Frölunda), Fredrik Karlström (Linköping), Tim Söderlund (Skellefteå), Oskar Steen (Färjestad), Axel Jonsson Fjällby (Djurgården), Marcus Davidsson (Djurgården), Jesper Boqvist (Brynäs), Isac Lundeström (Luleå), Linus Lindström (Skellefteå), Glenn Gustafsson (Örebro), Fabian Zetterlund (Färjestad), Jacob Olofsson (Timrå), David Gustafsson (HV71), Lucas Elvenes (Rögle)

JVM 2017/18 spelas i Buffalo, USA. Sverige inleder mästerskapet mot Vitryssland den 26 december.

FAKTA Sveriges spelschema i JVM 26 december: Vitryssland.

28 december: Tjeckien.

30 december: Schweiz.

31 december: Ryssland.

Gruppens fyra främsta lag får spela vidare i JVM, och för lagen som avancerar vidare till slutspelet ser spelschemat ut så här:

2 januari: eventuell kvartsfinal.

4 januari: eventuell semifinal.

5 januari: eventuell final. Läs mer

