Dubbelt så hård start i SDHL än i SHL

► SHL 2016/17 - EFTER TIO OMGÅNGAR

Oscar Engsund, Frölunda, knätackling, 5 matcher

Anton Karlsson, Linköping, knätackling, 3 matcher

Felix Schütz, Rögle, slew foot, 2 matcher

Dylan Reese, HV71, våld mot funktionär, 3 matcher

Jacob Lilja, Linköping, knätackling, 3 matcher

Karl Mouillierat, Luleå, checking to the head, 5 matcher

Matt Anderson, Djurgården, spearing, 2 matcher

Johan Motin, Örebro, knätackling, 3 matcher

Emil Larsson, Karlskrona, slew foot, 2 matcher

Nichlas Torp, Leksand, knätackling, 3 matcher

Daniel Sylwander, Rögle, checking to the head, 5 matcher

David Åslin, Rögle, knätackling, 3 matcher

Jonathan Sigalet, Frölunda, checking to the head, 5 masher

Jimmie Ericsson, Skellefteå, slew foot, 2 matcher

Robin Figren, Frölunda, checking to the head, 5 matcher

FÄLLANDE DOMAR: 15

TOTALT ANTAL MATCHER: 48

AVSTÄNGDA SHL 2017/18 - CIRKA TIO OMGÅNGAR

Michael Haga, Mora, checking to the head, 3 matcher

Linus Ölund, Brynäs, boarding, 2 matcher

FÄLLANDE DOMAR: 2

TOTALT ANTAL MATCHER: 4

* * * * * * * * *

► AVSTÄNGDA SDHL 2017/18

Kayleigh Hamers, SDE Hockey, illegal hit, 5 matcher

Hanna Olsson, Djurgården, checking to the head, 4 matcher

Hanna Rylander, Brynäs, unsportsmanlike behaviour, 1 match

Lina Bäcklin, Brynäs, checking to the head, 2 matcher

FÄLLANDE DOMAR: 4

TOTALT ANTAL MATCHER: 12