Dahlin frälste Frölunda – efter krockstarten

Regerande mästarna Frölunda har ett bra läge att nå CHL-kvartsfinal.

Efter en snopen inledning för Göteborgarna klev Rasmus Dahlin, 17, fram med avgörande målet i 3–2-segern mot Liberec.

Och det var en delikatess...

Foto: TT

Frölunda har blandat och gett i SHL – men kom till kvällens CHL-match mot Liberec med en 4–0-seger mot Linköping i ryggen.

Det började dock inte som de hade tänkt sig i Tjeckien. Efter knappt 10 minuters spel gick hemmalaget Liberec till anfall – vilket ledde till en dröplig situation.

I ett försök att rensa undan krockade backarna Kristoffer Gunnarsson och John Nyberg – och föll till isen som käglor. Kvar stod en ensam Martin Bakos som enkelt kunde trycka in 1–0 för hemmalaget bakom Johan Mattsson.

Men Frölunda skulle komma tillbaka.

Dahlin med soloprestation

I andra perioden kunde Sebastian Stålberg först göra 1–1 innan Joel Lundqvist kunde ta ledningen i powerplay.

I början av tredje skulle Liberec studsa tillbaka i powerplay – men sedan var det dags för Rasmus Dahlin-show.

17-åringen – som togs ut i Tre Kronor så sent som i går – kom loss på vänsterkanten och drev hela vägen in mot mål. Med en snabb fint lurade han sedan bort Liberec-målvakten och tryckte in segermålet med en backhand.

– De testar oss riktigt hårt och det är ett bra lag. Jag är väldigt nöjd med segern, säger tränaren Roger Rönnberg efter matchen.

▪▪▪

På samma sätt som Frölunda vände borta mot tjeckiskt motstånd – var det tjeckiskt motstånd som vände borta mot Malmö.

Redhawks tog visserligen ledningen mot Trinec genom Nichlas Hardt – men bara för att se bortalaget vända i tredje och vinna med 2–1.

Samtliga åttondelsreturer i CHL spelas om en vecka, tisdagen den 7 november.

Emojifemman, vecka 42 00:57

✓ Se fler höjdpunkter på viasatsport.se och matcherna live eller 48 timmar i efterhand på viaplay.se