Matchstraff för slagsmål förvånade Wikegård: ”Inte ens utvisning”

Gustav Rydahl och Alen Bibic surnade till på varandra och slogs hejvilt med handskarna på – påföljden blev matchstraff för busarna.

Då ställde sig Niklas Wikegård frågande till domslutet.

– Det är inte ens utvisning, säger han i C More.

Luleå gjorde 2–0 på Rögle knappa 40 sekunder före andra periodens slut.

Ett mål från Patrick Cehlin som sköt hemmalaget Rögle i sank.

Så när hesa Fredrik ljöd för andra perioden ville Alen Bicic skicka en signal till hela laget när han tog tag i gästernas Gustav Rydahl och började veva hejvilt.

Rydahl var inte sen på att dansa han heller och kombattanterna vevade ett bra tag – med handskarna kvar – innan domarna skiljde dem åt.

Wikegård frågande

Slagsmålet renderade i att busarna fick avsluta matchen i förtid med matchstraff som följd.

När bilderna sedan vevades i C More-studion gick Niklas Wikegård igång rejält.

– Bra. Höger, vänster, vänster, höger, vänster, refererade experten med stor belåtenhet samtidigt som bilderna rullade.

När Lasse Granqvist sedan berättade att spelarna drabbats av matchstraff blev Wikegård desto mer frågande.

– Får man matchstraff för det där?

– Ja man får inte slåss – det kallas för fightning, svarade Granqvist.

– Det är inte ens utvisning, dundrade Wikegård.

Den tredje perioden reducerade Craig Schira med 1.10 kvar av matchen mot sina gamla lagkamrater. Men det räckte inte och Patrick Cehlin blev stor matchvinnare med sina två fullträffar i 2–1-segern.

– Vi hade allt under kontroll, det var en bra sistaperiod av oss, summerade Thomas ”Bulan” Berglund i C More.