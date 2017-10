Bratts läckra straff – efter drömbeskedet

NEW YORK. Ett dygn tidigare fick han beskedet att han ska stanna med New Jersey Devils hela säsongen.

Tack, tänkte 19-årige Jesper Bratt och avgjorde nattens hemmafajt mot Ottawa med säsongens hittills snyggaste straff.

– Det var verkligen skönt att få veta att jag blir kvar här. En tyngd lyftes från axlarna. Straffen? Ja, grabbarna sa att den var rätt snygg, säger rookie-sensationen till Sportbladet efter 5-4-segern.

Eftersom han är så ung, och ursprungligen inte ens förväntades ta en plats i truppen , trodde många att Devils efter nattens match skulle komma att skicka Jesper Bratt till lämplig juniorliga.



Det var nämligen säsongens nionde och klubben hade kunnat spara ett år på hans rookie-kontrakt genom att sätta punkt med den.

Men redan under torsdagen meddelade coachen John Hynes att varken Jesper eller draftettan Nico Hischier ska någonstans.

De gör redan så stor nytta för laget att de blir kvar – hela säsongen.

– Det var fantastiskt skönt att få det beskedet, säger Jesper när vi talar med honom efter nattens hemmaseger mot Ottawa.

– Jag har försökt att inte tänka på att det bara kan bli nio matcher, men på något sätt har det ändå funnits i bakhuvudet. Så en tyngd lyftes från axlarna, verkligen. Nu känner jag att jag kan fokusera mer långsiktigt, jag vet att jag blir kvar.

”Fördel som ny spelare i ligan”

Well, den 19-årige stockholmaren visade sin tacksamhet på bästa tänkbara sätt i ”The Rock”.

Efter fem matcher utan poäng stod han först för assist till ett snyggt mål signerat Adam Henrique – och sedan avgjorde han hela tillställningen med en rasande grann straff.

– Jag tänkte inte så jättemycket, bara att jag skulle finta skott och få över pucken på backhand. Det lyckades. Jag har inte kollat så noga själv ännu, men killarna i laget sa att den var rätt snygg, säger han blygsamt och fortsätter…

– Som helt ny spelare i ligan har man nog lite fördel just under straffavgöranden. Målisarna har bra koll de som skjutit straffar förr, men mig vet de ju inte så mycket om. Nu har de sett den här, så jag får försöka komma upp med en annan fint till nästa gång, he he.

Well, han har all tid i världen på sig, Jesper.

Eller åtminstone resten av säsongen.

Första Ottawa-målet för Oduya

Ottawa – som hämtade in 2-4-underläge med lite drygt en minut kvar av ordinarie matchtid och i alla fall fick med sig en poäng hem till Kanada – kunde glädja sig åt att Johnny Oduya dundrade in sitt första mål sedan han kom till klubben.

För assist stod, förstås, Erik Karlsson – varmed han nu är uppe i sammanlagt nio på sex matcher.

▪▪▪

I United Center i Chicago vann Nashville en tät, känsloladdad match med 2-1.

Artem Anisimov gav hemmalaget ledningen i numerärt underläge i slutet av första perioden, men direkt i början av andra kvitterade Calle Järnkrok – med sitt första mål för säsongen – och senare i samma period satte Craig Smith den matchavgörande baljan.

▪▪▪

2-1 var överhuvudtaget ett populärt resultat under natten.

Kolla bara:

Columbus – Winnipeg 2-1 (övertidsavgörande av Josh Anderson).

Carolina – St. Louis 1-2 (matchavgörande målet gjort av Brayden Schenn; Oskar Sundqvist och Magnus Pääjärvi hade båda assist på Dimitri Jaskins 1-0-mål).

Calgary-Dallas 1-2 (Alexander Radulov avgjorde på assist från John Klingberg; Mattias Janmark spelade fram till Esa Lindells 1-1-mål).

