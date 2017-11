Tre (!) glädjebesked när Tre Kronor vann

Foto: Lasse Allard

Vad Rikard Grönborg fick för besked i Karjala Cups öppningsmatch?

Att Dennis Everberg fortsätter göra mål i Tre Kronor, att Skellefteå-kedjan producerar – och att power play-spelet klickar.

– Jag är fantastiskt på bortre ytan, säger Dick Axelsson, som blev tvåmålsskytt, i C More.

Med tre månader kvar till OS handlar Karjala Cup om att få sköna besked inför vinterns stora höjdpunkt.

Och det fick Rikard Grönborg .

Halvvägs in i den första perioden gjorde Dennis Everberg – stekhet i VM i våras men desto kallare i KHL denna höst – mål och visade därmed att han fortsätter producera i Tre Kronor -tröjan.

– Det ger mig en liten trygghet. Samtidigt är det långt kvar till OS och man kan inte leva på gamla meriter, säger Everberg i C More.

”Bygger vidare”

I den andra perioden var det Skellefteå-kedjen som klev fram. Oscar Möller satte 2-2, fint assisterad av Joakim Lindström, och några minuter senare var det Lindströms tur att hitta rätt, den gången i power play.

Skellefteå-trion – med Pär Lindholm som center – fortsätter alltså att visa fin form.

– Vi har spelat ihop under en lång tid, speciellt jag och Pär. Vi bygger vidare på det vi gör bra. Vi snackar hela tiden och försöker utveckla vårt spel, säger Lindström i C More.

Axelsson tvåmålsskytt

Tjeckien kvitterade sedan till 3-3 men 8,25 in i den tredje perioden satte Dick Axelsson Sveriges andra power play-mål för kvällen fram till 4-3. Och med 2,18 kvar att spela satte Axelsson sitt andra för kvällen – och Sveriges tredje i power play.

– Jag är fantastiskt på bortre ytan. Jag är som bäst när jag har öppet mål, säger Axelsson i C More.

– Nä men det är två fantastiska passningar, så det är bara att tacka och ta emot.

Sverige vann alltså matchen med 5–3.

