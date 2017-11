Dif vann toppmötet mot Färjestad

Utsålt på Hovet.

Då vann formstarka Djurgården mot serieledaren Färjestad.

Jonathan Davidsson, 20, blev matchhjälte med sina två mål.

Toppmötet mellan Djurgården och Färjestad lockade storpublik och Hovet, med kapacitet på 8094, var utsålt.

Med publiken i ryggen rivstartade hemmalaget matchen och Lukas Veijdemo satte 1–0 redan efter 41 sekunder.

Efter snyggt och snabbt samarbete mellan unga bröderna Marcus och Jonathan Davidsson bjöd den sistnämnde på ett snyggt avslut när han assisterad av sin bror satte 2–0 efter drygt sju minuters spel.

– Det är fullsatt i dag så man kan inte göra mycket annat än att trumma på köra rakt in i kaklet, säger han i C More.

Färjestad spelade upp sig

Djurgården var helt dominant i den första perioden – men i andra spelade Färjestad upp sig.

Målfarlige Dick Axelsson gjorde sitt tionde mål för säsongen när han satte 2–1 efter en skottfint.

I den tredje perioden satte Jonathan Davidsson sitt andra mål i matchen – direkt efter att ha kommit ut från utvisningsbåset. Succéforwarden satte friläget säkert.

3–1 stod sig och innebär att Djurgården, som inlett säsongen på ett överraskande positivt sätt, bara är en poäng bakom serieledaren Växjö och Färjestad (som tappade sin ledning).

Imorgon möts Färjestad och Djurgården igen. Vinner Djurgården det mötet har laget alltså chansen att gå till landslagsuppehållet som serieledare.