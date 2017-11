Gråter när han gör målet: ”Betyder allt”

NEW YORK. I slutet av september fick han beskedet att han lider av leukemi.

I natt gjorde Brian Boyle sitt första mål för New Jersey Devils – och blev så emotionell att han började gråta.

– Det har aldrig hänt efter ett mål tidigare, men det här betyder allt, säger den 32-årige amerikanen.



1 av 2 | Foto: Julio Cortez / TT / NTB Scanpix

Det var mitt under träningscampen i september Brian Boyle – som tidigare spelat för LA Kings, New York Rangers , Tampa och Toronto innan han inför den här säsongen skrev på för New Jersey Devils – fick det förödande beskedet att han lider av en ovanlig form av leukemi.

Behandlingen – som påbörjades omedelbart – har dock varit lyckad, så i början av november kunde den gänglige veteranen begå säsongsdebut för sin nya klubb och i nattens hemmamatch mot Edmonton gjorde han alltså säsongens första mål.

Det väckte så starka känslor att ”BB” – som han kallas i NHL – började gråta under det grundligt bejublade målfirandet.

Förlorade matchen

– Ja, det är första gången jag börjat gråta efter ett mål, sa han, alltjämt tagen, i en intervju med klubbens tv-kanal i första periodpausen.

– Men jag och alla runt mig, min fru och mina barn och mina föräldrar, har gått igenom så mycket att det här verkligen betyder allt.

Matchen förlorade Devils med 3-2 – efter ett övertidsmål som Leon Draisaitl prickade in efter konstnärlig framspelning av Connor McDavid – men kvällen kändes ändå som en seger.

Brian Boyle fick ju göra mål.

