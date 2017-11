Hämtades in från rival – stannar säsongen ut

Skadedrabbade HV71 lånade Marc Zanetti från Brynäs över fyra matcher.

Nu står det klart att 26-åringen blir kvar säsongen ut.

– Marc har gjort det väldigt bra sedan han kom till oss, säger HV71:s sportchef Johan Hult.

HV71 har haft ett rent skadehelvete hittills under årets säsong. Speciellt på backsidan har det varit tunga avbräck, bland annat är Kristofer Berglund och Alexander Ytterell borta säsongen ut.

Blir kvar i Jönköping

Tidigare har klubben lånat in Marc Zanetti från Brynäs och nu står det klart att kanadensaren blir kvar i Jönköping säsongen ut.

– Marc har gjort det väldigt bra sedan han kom till oss och vi är glada över att lånet gick att förlänga då vi varit skadedrabbade på backsidan, säger Johan Hult, sportchef i HV71 till klubbens hemsida.

Brynäs tackar 26-åringen för hans tid i klubben.

”Gjort fina avtryck”

– Vi har idag kommit överens med HV 71 om att Marc lånas ut för resterande delen av säsongen 2017/2018. Marc har på många sätt gjort fina avtryck hos oss i Brynäs IF och vi önskar Marc all lycka och tackar för tiden som varit i Brynäs IF, säger sportchefen Stefan Bengtzén till Gävleklubbens hemsida.

Zanetti har gjort 22 poäng på totalt 115 SHL-matcher i sin karriär, och har svarat för en assist den här säsongen.