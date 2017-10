Antti Niemi uppsatt på ”waiverslistan”

Foto: TT Antti Niemi.

Han vann Stanley Cup med Chicago 2010 – men de senaste åren har karriären dalat rejält för Antti Niemi, 34.

Nu har Pittsburgh satt den finske målvakten på waiverslistan, med avsikt att skicka ner honom till AHL.

Antti Niemi blev utköpt från sitt kontrakt med Dallas Stars efter att inte ha haft någon lyckad sejour i klubben. I Pittsburgh skulle målvakten få ett lyft och försöka komma tillbaka till sin gamla form, men på tre matcher har finländaren släppt in 16 mål.

Dragit in över 28 miljoner dollar

Nu har Penguins fått nog. Enligt klubbens officiella Twitterkonto har Pittsburgh satt upp Niemi på waiverslistan och mycket talar för att målvakten därmed hamnar i farmarligan AHL.

Niemi vann Stanley Cup med Chicago 2010 och var under många år förstemålvakt i San Jose. Han har under sin karriär dragit in över 28 miljoner dollar, men frågan är om han får fler chanser i NHL nu.

LÄS OCKSÅ Vancouver slog Detroit – Markströms tredje seger