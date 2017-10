HV71: ”Vi inte kan springa runt och leva på gamla meriter”

JÖNKÖPING. HV71 blev överkört av Örebro på hemmaplan.

Efteråt stängde laget in sig i omklädningsrummet.

– Vi måste börja förstå att vi inte kan springa runt och leva på gamla meriter, säger Fredrik Pettersson-Wentzel, efter 2–6-förlusten

HV71 är inne i en tung period just nu. Jönköpingslaget blev överkört av Örebro på hemmaplan och det var lagets fjärde förlust på de fem senaste matcherna. Efter 2-6-förlusten stängde laget in sig i omklädningsrummet och det dröjde ovanligt länge innan media släpptes in.

– Det är alltid bra att snacka igenom saker och ting. Det var ett bra möte, säger målvakten Fredrik Pettersson-Wentzel .

Vad sa ni till varandra?

– Det stannar där inne. Det är inte första gånger det ser ut som det gör. Det är inte så här det ska se ut, framförallt inte på hemmaplan. Det är inte HV71. Alla måste se sig själva i spegeln.

Är du orolig?

– Orolig är fel ord. Vi måste börja förstå att vi inte kan springa runt och leva på gamla meriter. Det ser för illa ut, för ofta, säger HV-målvakten.

David Ullström:

– Var och en måste rannsaka sig själv. Det här håller inte, säger han.

Vad pratade ni om på mötet?

– Rollerna. Ödmjukheten. Stoltheten. Vi skapar lägen, men vi släpper in sex mål, och även när vi får lägen är det uddlöst. Det finns ingen killerinstinkt.

”PW” var inne på att ni kanske levde på gamla meriter. Håller du med?

– Det kan det göra, men jag är lite mer inne på det jag sa tidigare. Stoltheten i att ta ett defensivt byte. Där vi kommer till båset nöjda för att ha stängt ner dem och hämta positiv energi av det. Nu känns det som att vi kommer till båset missnöjda om vi inte gjort mål. Där har vi att jobba med, säger Ullström.

Dessutom fick HV71, som redan saknar sex spelare, backen Kristofer Berglund axelskadad.

– Svårt att säga något redan nu, men förhoppningsvis kan han vara tillbaka på ett par tre veckor, men är det illa kan det ta betydligt längre tid, säger sjukgymnasten Andreas Frostemark.

