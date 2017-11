Karlskrona nollade Djurgården

Ett revanschsuget Djurgården gästade ett Karlskrona på kvalplats.

Då tog Johannes Jönsson samtliga 37 skott bortalaget skickade mot honom.

– Jag tänkte ingenting, jag bara körde, säger matchhjälten.

Det var djurgårdsfostrade Mattias Guter som gav Karlskrona ledningen efter fem minuters spel.

Upplagt för ännu ett målkalas av det slag KHK gjort sig kända för senaste omgångarna?

Knappast.

Den här gången gjorde de inga fler mål – men det behövdes inte heller.

Efter en förstaperiod som vägde över för bortalaget mot slutet var det ett Djurgården som dominerade från minut ett i andra perioden.

Tvingades till timeout

Redan efter tre minuter tvingades Ove Molin till timeout för sitt KHK, vilket gav tillfällig effekt. Men Djurgården dominerade även efter avbrottet och vann skotten i andra med 15–3.

Men något mål gjorde de inte...

– Andra perioden var riktigt jobbig. Då var det bara syra i hela huvudet, benen, armarna och fingrarna. Ja alltihop, sade KHK-keepern Johannes Jönsson i C More.

Historien upprepade sig i tredje, med ett bortalag som rivstartade – men inte kunde trycka in pucken.

”Jag tänkte ingenting”

Allt eftersom tiden gick kunde KHK istället flytta upp positionerna, och trots att Djurgården plockade sin keeper Reideborn (som också gjorde en bra match) på slutet kunde de inte få in kvitteringen.

– Jag var trött på att släppa in mycket mål och nu fick jag äntligen bara köra. Jag tänkte ingenting, jag bara körde, säger matchhjälten Johannes Jönsson i C More.

Jönssons nolla var 28-åringens andra för säsongen, och hjälper Karlskrona förbi Brynäs i botten av tabellen.

Tabelltrean Djurgården fick i sin tur se sig nollade för första gången i höst.