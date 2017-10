Hyllar 17-åringarna: ”Ta med dem i JVM”

Timrås ungdomar bakom segern

Foto: CMore Hockey

Två 17-åringar och en 19-åring.

Där har ni Timrås supertrio som hade uppvisning i länsderbyt mot Modo.

– Underbart att tysta publiken, säger Filip Hållander, som gjorde tre assist, i C More.

– 17-åringarna borde tas med i JVM, säger C More-experten Mike Helberg.

19-årige Jonathan Dahlén hade två assist på tre matcher sedan återkomsten från NHL-laget Vancouver Canucks.

I länsderbyt mot Modo växlade han upp – och gjorde sina två första mål.

Det första kom i slutet av den första perioden och såg aningen märkligt ut; Dahlén fick en passning från 17-årige kedjekamraten Filip Hållander och missade sitt första skottförsök vilket ställde Modos målvakt. Därefter kunde Dahlén lägga in pucken i öppen kasse.

– Otroligt skönt. Jag tar ju i för kung och fosterland och missar pucken, sen får jag in den ändå. Så ja, det var skönt att se den gå in, säger han i C More.

”Helt fantastiskt”

Tidigt i den andra perioden kvitterade Tim Wahlgren till 1-1 men Modo-glädjen blev kortvarig, för tio minuter senare satte Erik Karlsson 2-1 till Timrå och i inledningen av den tredje perioden klev Jonathan Dahlén fram och satte sitt andra mål för kvällen – återigen framspelad av 17-årige Filip Hållander.

I samma kedja finns centern Jacob Olofsson, som också är 17 år gammal, och trion hade stundtals lekstuga nere i Modos zon.

– Det är kul att spela där ute, helt fantastiskt, säger Hållander i C More.

Och, poängterar han, extra skönt att göra det mot just Modo inför över 5 000 åskådare.

– Helt underbart inför den här publiken, att få tysta dem när man gör mål är underbart. Man blir ju extra taggad av att spela när det är så här mycket publik.

Jonathan Dahlén fyller i:

– Jag känner mig nästan som en gamling i deras sällskap, säger han, halvt på skämt, halvt på allvar.

Efter succén tycker C More-experten Mike Helber att det börjar lukta JVM för Timrås 17-åringar.

– Jag har redan sagt att Olofsson borde vara med och nu börjar jag tycka att Hållander också ska tas ut till JVM, säger han.

”Klart det svider”

Timrå vann till slut med 4-1 efter ännu ett mål av Erik Karlsson och segern gör att man behåller serieledningen. Modo, å andra sidan, står på fem (!) raka förluster och ligger just nu åtta i tabellen.

– Klart det svider. Det är tre individuella misstag som gör att vi förlorar matchen. Jag är inte van att se så många misstag, säger tränaren Hans Särkijärvi.

Övriga resultat

Almtuna-Södertälje 0-2

Vita Hästen-AIK 2-8

Leksand-Karlskoga 4-0

Tingsryd-Pantern 1-0

Troja/Ljungby-Oskarshamn 1-4