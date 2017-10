Brynäs körde över Frölunda

Brynäs har fått en blytung start på säsongen.

Men jumbon körde över Frölunda på bortaplan med 4–0.

– Klart underkänd dag på jobbet för Roger Rönnberg, säger Roger Rönnberg till C More.

Fjolårsfinalisten Brynäs har fått en riktigt tung start på säsongen och låg sist i SHL inför mötet med formstarka Frölunda . Men i Scandinavium lossnade det rejält för Brynäs.

Den första perioden blev mållös och det var Frölunda som hade det mesta av spelet i den andra – men det var Brynäs som lyckades spräcka nollan.

Med åtta minuter kvar till paus gick Kevin Clark på skott. På returen höll sig Juuso Ikonen framme och satte 1-0.

Tio sekunder senare smällde det igen.

Brynäs ställde om blixtsnabbt och Aaron Palushaj kunde öka på till 2-0.

”Älgjakten pågår”

Frölundatränaren Roger Rönnberg gav sitt lag tydliga direktiv inför sista perioden.

– Jag har talat om till mina killar att älgjakten fortfarande pågår. Att det är helt okej att ta skott på mål. Det ser ju ut som att det är skottförbund just nu, sa han till C More.

Men det var Brynäs som fortsatte att ha utnyttja sina lägen. Alexander Bjurström satte trean fyra minuter in i sista perioden och mindre än två minuter senare ökade Daniel Mannberg på till 4-0.

Det spelade ingen roll att Frölunda vann skotten med 32–20, Brynäs vann ändå matchen överlägset och tog tre viktiga poäng och klättrar därmed tre platser i tabellen.

– Riktigt skönt. Vi har en gameplan när vi åker hit och jag tycker att vi sätter den riktigt bra. Vi kan inte åka runt och bjuda på någon galahockey mot Frölunda borta och i dag gjorde vi det vi är bra på, säger Brynästränaren Tommy Sjödin till C More.

”Klart underkänt”

Rönnberg var inte alls nöjd efter förlusten.

– Utan att ta bort något från deras prestation är det klart underkänt av oss i dag. Vi är naiva. Brynäs spelar hockey för att vinna och vi ser ut att vara ute på något slags uppvisningshockey eller något sådant, säger han till C More och fortsätter:

– Den första att ta fram spegeln är jag själv för jag ska förbereda laget och jag lyckades inte i dag. Klart underkänd dag på jobbet för Roger Rönnberg.

Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN