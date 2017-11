Magi – men ny förlust för McDavid

Magi av Connor McDavid, men ändå förlust fyra av fyra mot förebilden Sidney Crosby.

Pittsburgh slog krislaget Edmonton – näst sist i NHL – med 3–2.

– Vi kan snacka hur vi ser ut, men vi måste börja vinna matcher, säger den pressade Oilers-coachen Todd McLellan.

Crosby och McDavid

Säsongens andra, och det fjärde mötet totalt, mellan Connor McDavid , Edmonton Oilers, och Sidney Crosby , Pittsburgh Penguins , började tamt i fullsatta Rogers Place.

Men efter en mållös förstaperiod kom de två lagkaptenerna och superstjärnorna igång. Duon var inblandade i samtliga fyra mål i den andra perioden:

✓ 0–1 (0.58): Crosby på isen när Letang sköt ett skott i powerplay som Patric Hörnqvist styrde in parkerad framför kassen.

✓ 1–1 (6.36): Också PP. McDavid passade till Maroon som hittade Nugent-Hopkins framför kassen. Direktskott och kvitterat.

✓ 2–1 (7.26): McDavid-magi! Ett par läckra och kvicka dragningar fick Pens-backen Määttä yr. Sedan ett snabbt blindpass till Leon Draisaitl som fick helt öppet mål.

✓ 2–2 (19.38); Crosby och Connor Sheary i ett två mot ett-läge. Crosbys (också snyggt!) backhandspass gav Sheary öppen kasse.

Matchhjältar: Malkin & Murray

I tredje perioden blev det ett mål till – återigen i powerplay med Crosby på isen. Kris Letang och Phil Kessel spelade fram Jevgenij Malkin till avgörandet.

Oilers hade flera vassa lägen att kvittera i slutminuterna, men målvakten Matt Murray tog allt (35 räddningar totalt).

Därmed har topptippade Edmonton bara sju poäng efter elva spelade matcher och ligger näst sist (!) i NHL.

– Vi kan snacka om hur vi ser ut, vad vi känner... och allt sådant, men vi måste vinna matcher. Ibland måste vi vinna fult, ibland behöver man att det studsar rätt, men just nu sker det inte, säger den Oilers-coachen Todd McLellan.

Connor McDavid:

– Vi gav bort ett sent mål i andra perioden och tappade ledningen och ett mål i tredje så vi låg under. Vi måste hitta ett sätt att ändra på när målen trillar in.

Inga fler möten i år

För Connor McDavid förlängdes också den dystra sviten mot Sidney Crosby. I stjärnornas samtliga fyra möten har McDavid fått lämna isen som förlorare.

Bara för en dryg vecka sedan föll Oilers med 1–2 efter förlängning borta i Pittsburgh.

Nästa gång de spelar mot varandra blir säsongen 2018/19 – eller i en eventuell Stanley Cup-final i vår.

Chicago avgjorde hemmamötet med Philadelphia på 20 sekunder i mitten av den andra perioden.

Artem Anisimov (retur) och lagkaptenen Jonathan Toews (friläge) gjorde varsitt mål. 2–0 höll sig slutminuterna då Alex DeBrincat satte 3–0 i tomt mål.

Bäst på isen: Chicagos målvakt Corey Crawford med 35 räddningar för karriärens 21:a NHL-nolla.

Även Cory Schneider (37 räddningar) höll nollan när skrällgänget New Jersey vann femte av fem möjliga bortamatcher denna säsong.

Devils slog Vancouver med 2–0 efter mål av Jimmy Hayes och Drew Stafford (tom kasse).

Jacob Markström stod i Canucks kasse och räddade 24 av de 25 skotten.

Ytterligare en målvakt som glänste: Frederik Andersen i Toronto. Han räddade 28 skott i 3–1-segern borta mot Anaheim.

