Facit mot Finland: Förlorat 13 av 14

Finland-Sverige 3-1

(0-0, 0-1, 3-0)

Period ett: 05.10 utv. 2 min Hanna Olsson tripping, 07.13 utv. 2 min Johanna Fällman checking, 18.52 utv. 2 min Isa Rahunen interference

Skott: 8-2

Period två: 02.27 utv. 2 min Susanna Tapani hooking, 03.21 0-1 Johanna Fällman assist Annie Svedin, Pernilla Winberg i spel fem mot fyra, 08.32 utv. 2 min lagstraff Finland too many players on the ice, 11.14 utv. 2 min Jenni Hiirikoski interference, 16.03 utv. 2 min Annie Svedin holding

Skott: 7-6

Period tre: 02.49 1-1 Susanna Tapani assist Riikka Valila, 16.28 2-1 Linda Välimäki assist Venla Hovi, 17.55 3-1 Michelle Karvinen assist Jenni Hiirikoski, Riikka Valila

Skott: 9-10. Totalt: 24-18

Utvisningar: Finland 4x2 min. Sverige 3x2 min.

Domare: Jamie Huntley-Park, Melissa Szokola

Publik: Uppgift saknas