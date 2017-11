”Duchene ville inte ens spela med oss”

Kritiken mot stjärnan: ”Nu är vi ett lag igen”

I lite drygt ett år har Matt Duchene önskat en flytt från Colorado Avalanche.

Nu får centerstjärnan kritik – av Coloradobacken Erik Johnson.

– Nu är vi ett lag där alla drar åt samma håll igen, säger han.

I natt (svensk tid) blev det klart att Colorado Avalanche stjärncenter Matt Duchene , 26, trejdas till Ottawa Senators i en sällsynt trevägstrejd som skickade Kyle Turris till Nashville och en massa framtid till Colorado.

– Det här är överhuvudtaget bitterljuvt, jag har älskat min tid i Denver. Att få spela med Peter Forsberg och under ledning av Joe Sakic... det var vad jag drömde om som barn. Men nu ser jag fram emot Ottawa. Jag kände till att det här var på gång och är glad att det är över nu, sa Duchene efter att ha blivit bortbytt mitt under pågående match mot New York Islanders.

”Foppa” kritisk

Den 26-årige centern, som vunnit VM, OS och World Cup med Kanada, har önskat en flytt från Denver under drygt ett års tid – vilket fått bland annat Coloradolegendaren Peter Forsberg att reagera.

– Sen kan man tycka att det är ganska själviskt när man går ut så där, man förstör lite för laget. Tveksamt om han ska få vara med och spela. Det är lika bra att sätta honom på läktaren till han är trejdad, sa ”Foppa” till SVT i oktober .

Foto: SVT.SE/SPORT, TT Foppa kritiserade Duchene.

”Nu är vi ett lag igen”

Och efter att flytten står klar tycks i alla fall inte tidigare lagkamraterna i Colorado sakna honom.

– Han ville inte ens vara kvar i Colorado längre. Han ville inte spela med oss, så alla i omklädningsrummet väntade bara på att det skulle hända. Vi vill alla spela för det här laget och vinna för Denver – han vill gå någon annanstans. Nu har vi ett lag där alla drar åt samma håll igen, förhoppningsvis betyder det att vi kan vinna mer, säger backen Erik Johnson enligt Denver Post .

Duchenes debut kan komma att ske mot just Colorado i Stockholm till helgen.

NHL-säsongen 2017/18 i siffror 00:23