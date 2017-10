Pittsburgh mötte Trump – triumf mot Caps

Pittsburgh laddade upp med att träffa president Donald Trump.

Och det blev en triumf i mötet med rivalen Washington.

Patric Hörnqvist var glödhet och noterades för 1+1 i sin säsongsdebut när Penguins vann med 3–2 i huvudstaden.

– Kul att vara tillbaka och fint med en seger, säger ”Bengan”.

De två senaste årens Stanley Cup-mästare Pittsburgh Penguins – med svenskduon Carl Hagelin och Patric Hörnqvist – var på plats i Vita Huset i tisdags för att traditionsenligt hyllas och gratuleras.

2016 var det Barack Obama som tog emot, denna gång Donald Trump .

I en tid då Trump kritiseras och bojkottas från flera håll – inkluderat stora idrottsstjärnor i USA – tvekade inte Penguins organisation att besöka den 71-årige presidenten på hans arbetsplats.

– Vi har spelare från sex olika länder. Så varje gång du har en chans att besöka Vita Huset och se det personligen från nära håll, med dess historia och vad Vita Huset representerar för USA, tycker jag verkligen det är en otrolig erfarenhet, sa coachen Mike Sullivan.















Heta i powerplay

Ett drygt dygn senare, i natt svensk tid, var det dags för rivalmöte med Washington i Capital One Arena.

Och det verkade som besöket hos Trump var en bra uppladdning.

Pittsburgh inledde piggt och redan efter 5.22 satte Kris Letang 1–0 i powerplay – assisterad av Patric Hörnqvist och Bryan Rust.

Hörnqvist spelade sin första match för säsongen efter att ha varit skadad.

Och i den andra perioden slog ”Bengan” själv till och tryckte in 2–0 på en retur när ”Pens” hade ytterligare ett powerplay.

– Det är där jag brukar hamna till slut, där jag får mina poäng och där jag gillar att vara, säger den blågule kämpen om att stå framför kassen och peta in puckar.

Mål av Djoos i debuten

Backen Christian Djoos, 23, spelade karriärens första NHL-match efter att ha visat framfötterna på Washingtons ”camp” tidigare i höst.









Pappa Pär var på plats i Capital One Arena och såg sonen klippa till direkt och reducera till 1–2 med minuten kvar av andra perioden – ett skott som målvakten Matt Murray tappade in via plockhandsken.

Det gav matchen nerv inför tredje perioden.

Som såg ut att försvinna omedelbart då Pittsburgh åter levererade i powerplay. Denna gång stötte Connor Sheary in 3–1 framför näsan på målvakten Braden Holtby. Tid: 38 sekunder.

Men Christian Djoos stod för en läcker framspelning till lagkaptenen Alexander Ovetjkin som satte 2–3-målet – ”The Great Eights” åttonde mål för säsongen.

Trots desperata försök att kvittera stod sig resultatet matchtiden ut.

Patric Hörnqvist blev vald till matchens första stjärna, Djoos till den andra.

– Det var fint att få en seger och det var kul att vara tillbaka där ute, säger Hörnqvist.

Coach Mike Sullivan berömde sin svensk:

– Han bidrar med så mycket till det här laget. Han spelar med så mycket stolthet och är en sådan härlig tävlingsmänniska.

