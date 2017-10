Bekräftar: Dahlén går rakt in i laget

Jonathan Dahlén valde överraskande hockeyallsvenskan och Timrå före SHL.

Och redan imorgon gör han debut, på hemmais mot Västervik.

– Dahlén kommer finnas med på isen imorgon, säger Timrås sportchef Kent ”Nubben” Norberg till Sportbladet.

Timrå har inlett årets hockeyallsvenska strålande och i och med Modos förlust mot Södertälje i går toppar laget tabellen efter sju omgångar med 17 inspelade poäng.

Och som om inte det räckte blev det i dagarna klart att stjärnan Jonathan Dahlén återvänder till klubben sedan han misslyckat med att slå sig in i NHL-laget Vancouver Canucks.

– Varje dag i två år har jag älskat att spela och träna här. Jag kommer nog inte tycka om det mindre i år, sa han till hockeypuls i samband med återkomsten .

Finns med på isen mot Västervik

Under fredagskvällen tar Timrå emot Västervik hemma i NHK Arena och efter att pappersarbetet gått i lås under torsdagsmorgonen står det klart att Dahlén går rakt in laget och kommer finnas med i Timrås laguppställning.

– Ja, Dahlén kommer att lira imorgon, säger Timrås sportchef Kent Norberg till Sportbladet.

Westin borta ett tag

Däremot får serieledarna klara sig utan John Westin ett tag framöver. Forwarden har saknats i laguppställningen sedan matchen mot Tingsryd och de första uppgifterna sa att han drabbats av sjukdom.

Istället rör det sig om en hjärnskakning, något som Timrås tränare Fredrik Andersson bekräftar för Sundsvalls Tidning .

– Han fick en hjärnskakning i matchen mot Tingsryd och är borta minst till nästa vecka. Han har provat att träna någon gång, men det kändes inte bra så sedan dess har han fått vila. Nu följer han "hjärntrappan" och vi får ta det dag för dag, säger Andersson till tidningen.

