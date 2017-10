Bäckström i superform: ”Känns bra”









1 av 3 | Foto: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES

NEW YORK. Bättre än nånsin?

Somliga hävdar att Nicklas Bäckström – som stod för avgörande assisten till Alex Ovetjkins övertidsmål mot Detroit i natt och nu ligger på delad tredjeplats i poängligan – är det.

– Jag försöker spinna vidare på mitt spel från ifjol och hittills har det känts bra, säger han själv till Sportbladet efter 4-3-segern i Little Caesars Arena.

De hade förlorat två raka – med 2-8 mot Philadelphia respektive 0-2 mot Toronto – och låg under med 3-2 i slutet av tredje perioden mot Detroit i natt också.

Så det var lättade stjärnor från den amerikanska huvudstaden som efteråt kunde konstatera att de facto lyckades kvittera med minut kvar och sedan avgjorde på övertid.

– Ja, det var skönt. Det behövde vi. Det har gått lite segt på slutet, säger Nicklas Bäckström på telefon från Michigan.

Han stod själv för framspelningen till det tionde mål för säsongen Alex Ovetjkin avgjorde med – i ett powerplay knappa två minuter in i övertidsperioden.

Trea i poängligan

Ingen tillfällighet, kan alla som följt Capitals säsong vidimera. ”Bäckis” har öppnat i enastående stil och ligger på delad tredjeplats i poängligan med sammanlagt tre mål och nio assist på åtta matcher.

– Bättre än nånsin? Nä, jag vet inte. Jag försöker bara spinna vidare på mitt spel från ifjol och hittills har det känts bra.

Även Andre Burakovsky hade en fin kväll i mäktiga Little Caesars Arena. Han stänkte in sitt första mål för säsongen med en projektil från över delen av vänstra tekningscirkeln i slutet av andra perioden och hade sedan assist på TJ Oshies 3-3-kvittering i slutet.

”Hoppas det lossnar nu”

– Ja, kul för ”Burra”, fortsätter ”Bäckis”.

– Han har varit bra på slutet och förtjänade lite utdelning. Hoppas det lossnar för honom nu.

Henrik Zetterberg och Niklas Kronwall hade varsin assist för Detroit.

▪▪▪

”The Melkman” – alltså Melker Karlsson – levererade när San Jose, lite oväntat, nollade heta New Jersey Devils i The Rock under natten.

Han prickade in säsongens första mål från nära håll, efter assist av bland andra Tim Heed, 14.11 in i första perioden.

Till slut vann hajarna med 3-0.

▪▪▪

Även Dennis Rasmussen passade på att spräcka sin nolla under natten.

Redan 1.46 in nya laget Anaheims hemmamöte med Montreal dök han upp framför Carey Price och styrde in 1-0.

Jakob Silfverberg tog sig även han in i protokollet – med en assist – i en match som ankorna vann med 6-2.

▪▪▪

I ”finlandsmötet” mellan Mikko Koivus Minnesota och Patrik Laines Winnipeg drog den senare längsta strået.

Koivu gjorde visserligen mål för Wild, men Laine gjorde två för Jets – som vann med 4-3.

Tobias Enström tillskrevs en assist.

LÄS OCKSÅ Sedin om nya rollen: ”Har inga problem med det”

Fem bästa svenska poängmakarna i NHL 00:23

✓ Se fler höjdpunkter på viasatsport.se och matcherna live eller 48 timmar i efterhand på viaplay.se